У Ковелі посеред вулиці затримали чоловіка з наркотиками





Подія трапилась учора, по обіді,



Відповідно до статі 34 Закону України "Про Національну поліцію" патрульні застосували поліцейський превентивний захід – поверхневу перевірку, під час якого у 41-річного місцевого жителя виявили поліетиленовий пакет з сухою подрібненою речовиною зеленого кольору, зовні схожу на наркотичну.



На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Ковельського відділу поліції, яка вилучила речовину, для проведення експертних досліджень.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на вулиці Незалежності патрульні виявили у чоловіка речовини наркотичного походження.Подія трапилась учора, по обіді, повідомляє пересслужба патрульної поліції Волині.Відповідно до статі 34 Закону України "Про Національну поліцію" патрульні застосували поліцейський превентивний захід – поверхневу перевірку, під час якого у 41-річного місцевого жителя виявили поліетиленовий пакет з сухою подрібненою речовиною зеленого кольору, зовні схожу на наркотичну.На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Ковельського відділу поліції, яка вилучила речовину, для проведення експертних досліджень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію