Як потрапити до гінеколога й отримати безоплатну послугу





Про це йдеться на сторінці "НСЗУ для пацієнта" у facebook.



Його допомога – безоплатна, якщо заклад уклав відповідний договір із Національною службою здоров'я за пакетом “Амбулаторна медична допомога”.



До слова, це можна перевірити на дашборді



Тож огляд у гінеколога включає:



- огляд і пальпацію молочних залоз;

- огляд шийки матки в дзеркалах;

- забір вагінальних мазків для онкоцитологічного (при відсутності патології 1 раз на 3 роки) і бактеріоскопічного дослідження (при показах);

- пробу Шиллєра для виявлення патологічних ділянок шийки матки;

- бімануальне обстеження;

- пальцеве ректальне обстеження;

- ультразвукове сканування за показаннями.



Алгоритм отримання безоплатної консультації в гінеколога за писаланням: https://bit.ly/3eYKpMl.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гінеколог – один із тих лікарів, чиї послуги можна отримати без направлення, тобто за самозверненням.Про це йдеться на сторінці "НСЗУ для пацієнта" у facebook.Його допомога – безоплатна, якщо заклад уклав відповідний договір із Національною службою здоров'я за пакетом “Амбулаторна медична допомога”.До слова, це можна перевірити на дашборді https://bit.ly/2XOuOc6. Вибір лікаря – за пацієнтом.Тож огляд у гінеколога включає:- огляд і пальпацію молочних залоз;- огляд шийки матки в дзеркалах;- забір вагінальних мазків для онкоцитологічного (при відсутності патології 1 раз на 3 роки) і бактеріоскопічного дослідження (при показах);- пробу Шиллєра для виявлення патологічних ділянок шийки матки;- бімануальне обстеження;- пальцеве ректальне обстеження;- ультразвукове сканування за показаннями.Алгоритм отримання безоплатної консультації в гінеколога за писаланням: https://bit.ly/3eYKpMl.

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