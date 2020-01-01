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Як потрапити до гінеколога й отримати безоплатну послугу

Як потрапити до гінеколога й отримати безоплатну послугу
Гінеколог – один із тих лікарів, чиї послуги можна отримати без направлення, тобто за самозверненням.

Про це йдеться на сторінці "НСЗУ для пацієнта" у facebook.

Його допомога – безоплатна, якщо заклад уклав відповідний договір із Національною службою здоров'я за пакетом “Амбулаторна медична допомога”.

До слова, це можна перевірити на дашборді https://bit.ly/2XOuOc6. Вибір лікаря – за пацієнтом.

Тож огляд у гінеколога включає:

- огляд і пальпацію молочних залоз;
- огляд шийки матки в дзеркалах;
- забір вагінальних мазків для онкоцитологічного (при відсутності патології 1 раз на 3 роки) і бактеріоскопічного дослідження (при показах);
- пробу Шиллєра для виявлення патологічних ділянок шийки матки;
- бімануальне обстеження;
- пальцеве ректальне обстеження;
- ультразвукове сканування за показаннями.

Алгоритм отримання безоплатної консультації в гінеколога за писаланням: https://bit.ly/3eYKpMl.

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Теги: гінеколог, огляд
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