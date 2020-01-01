Як потрапити до гінеколога й отримати безоплатну послугу
Сьогодні, 15:33
Гінеколог – один із тих лікарів, чиї послуги можна отримати без направлення, тобто за самозверненням.
Про це йдеться на сторінці "НСЗУ для пацієнта" у facebook.
Його допомога – безоплатна, якщо заклад уклав відповідний договір із Національною службою здоров'я за пакетом “Амбулаторна медична допомога”.
До слова, це можна перевірити на дашборді https://bit.ly/2XOuOc6. Вибір лікаря – за пацієнтом.
Тож огляд у гінеколога включає:
- огляд і пальпацію молочних залоз;
- огляд шийки матки в дзеркалах;
- забір вагінальних мазків для онкоцитологічного (при відсутності патології 1 раз на 3 роки) і бактеріоскопічного дослідження (при показах);
- пробу Шиллєра для виявлення патологічних ділянок шийки матки;
- бімануальне обстеження;
- пальцеве ректальне обстеження;
- ультразвукове сканування за показаннями.
Алгоритм отримання безоплатної консультації в гінеколога за писаланням: https://bit.ly/3eYKpMl.
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Про це йдеться на сторінці "НСЗУ для пацієнта" у facebook.
Його допомога – безоплатна, якщо заклад уклав відповідний договір із Національною службою здоров'я за пакетом “Амбулаторна медична допомога”.
До слова, це можна перевірити на дашборді https://bit.ly/2XOuOc6. Вибір лікаря – за пацієнтом.
Тож огляд у гінеколога включає:
- огляд і пальпацію молочних залоз;
- огляд шийки матки в дзеркалах;
- забір вагінальних мазків для онкоцитологічного (при відсутності патології 1 раз на 3 роки) і бактеріоскопічного дослідження (при показах);
- пробу Шиллєра для виявлення патологічних ділянок шийки матки;
- бімануальне обстеження;
- пальцеве ректальне обстеження;
- ультразвукове сканування за показаннями.
Алгоритм отримання безоплатної консультації в гінеколога за писаланням: https://bit.ly/3eYKpMl.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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