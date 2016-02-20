Рада призначила нового голову Нацбанку
Сьогодні, 11:33
Верховна Рада підтримала призначення головою Національного банку України Кирила Шевченка.
"За" проголосували 332 нардепи, повідомляє ТСН.
Зазначимо, нині Кирило Шевченко є головою правління "Укргазбанку".
Нагадаємо, 1 липня голова правління Національного банку України Яків Смолій написав заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск". А вже 3 липня Верховна Рада проголосувала за його відставку.
За словами Смолія,
Корупційні схеми, мітинги і зниження облікової ставки: Смолій розповів, як на нього чинили тиск
тиск почався восени 2019 року, коли Нацбанк опинився у корупційному скандалі, який, на його думку, "замовили". А після початку пандемії коронавірусу до цього ще додалися вимоги до НБУ зменшити облікову ставку.
Фінансовий комітет ради 16 липня рекомендував парламенту призначити на посаду голови НБУ Кирила Шевченко.
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"За" проголосували 332 нардепи, повідомляє ТСН.
Зазначимо, нині Кирило Шевченко є головою правління "Укргазбанку".
Нагадаємо, 1 липня голова правління Національного банку України Яків Смолій написав заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск". А вже 3 липня Верховна Рада проголосувала за його відставку.
За словами Смолія,
Корупційні схеми, мітинги і зниження облікової ставки: Смолій розповів, як на нього чинили тиск
тиск почався восени 2019 року, коли Нацбанк опинився у корупційному скандалі, який, на його думку, "замовили". А після початку пандемії коронавірусу до цього ще додалися вимоги до НБУ зменшити облікову ставку.
Фінансовий комітет ради 16 липня рекомендував парламенту призначити на посаду голови НБУ Кирила Шевченко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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