Рада призначила нового голову Нацбанку

Кирила Шевченка.



"За" проголосували 332 нардепи, повідомляє



Зазначимо, нині Кирило Шевченко є головою правління "Укргазбанку".



Нагадаємо, 1 липня голова правління Національного банку України Яків Смолій написав заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск". А вже 3 липня Верховна Рада проголосувала за його відставку.



За словами Смолія,



Корупційні схеми, мітинги і зниження облікової ставки: Смолій розповів, як на нього чинили тиск

тиск почався восени 2019 року, коли Нацбанк опинився у корупційному скандалі, який, на його думку, "замовили". А після початку пандемії коронавірусу до цього ще додалися вимоги до НБУ зменшити облікову ставку.



Фінансовий комітет ради 16 липня рекомендував парламенту призначити на посаду голови НБУ Кирила Шевченко.

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