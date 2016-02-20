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Рада призначила нового голову Нацбанку

Рада призначила нового голову Нацбанку
Верховна Рада підтримала призначення головою Національного банку України Кирила Шевченка.

"За" проголосували 332 нардепи, повідомляє ТСН.

Зазначимо, нині Кирило Шевченко є головою правління "Укргазбанку".

Нагадаємо, 1 липня голова правління Національного банку України Яків Смолій написав заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск". А вже 3 липня Верховна Рада проголосувала за його відставку.

За словами Смолія,

Корупційні схеми, мітинги і зниження облікової ставки: Смолій розповів, як на нього чинили тиск
тиск почався восени 2019 року, коли Нацбанк опинився у корупційному скандалі, який, на його думку, "замовили". А після початку пандемії коронавірусу до цього ще додалися вимоги до НБУ зменшити облікову ставку. 

Фінансовий комітет ради 16 липня рекомендував парламенту призначити на посаду голови НБУ Кирила Шевченко.

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Теги: НБУ, Кирило Шевченко, Верховна Рада
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