Бандероль із язиком корови для Медведчука: у Луцьку активісти влаштували мітинг на захист мови

У Луцьку активісти ГО «Розвиток мікрорайонів міста» спільно із Волинською обласною організацією «Народний рух України» влаштували акцію «Тримайте язик-руки геть від мови!». Вирішили виступити проти прийняття чергового «мовного законопроекту» №2362 і передати «головному затійнику»символічний подарунок з Волині – язика корови у контейнері з льодом і звернення від активістів.Влаштували акцію за на вулиці Винниченка, 14 а. Локацію активісти обрали не просто, адже, за інформацією на офіційному сайті партії «Опозиційна платформа – За життя» (далі – «ОПЗЖ», – ред.), регіональний офіс на Волині знаходиться саме тут, щоправда власник приміщення повідомив, що представників партії там ніколи й не було.Голова Волинської обласної організації народного руху Українипояснив, що саме партія «ОПЗЖ» останнім часом надто активно виступає проти української мови, тому він разом із іншими небайдужими волинянами вирішили покликати на зустріч представників партії і через них передати посилку для очільника Медведчука.«Нехай беруть язик, якщо так хочуть, а мову – не чіпають. Не так давно у Конституційному суді розглядали справу щодо скасування Закону про мову, сьогодні ж, 16 липня, Верховна Рада України прийме на розгляд закон №2363, який вноситиме зміни в закон про освіту. Зокрема, аби із 1 вересня 2020 року до 2023 року учні 5 – 11 класів мали змогу навчатися російською у школах», – каже, що це – не припустимо, аби за майже 30 років незалежності держави постійно відстоювати її суверенітет і самостійність, боротися за власну мову.Такої ж думки і громадсько-політичний діяч області, який 14 років поспіль очолював «Рух» на Волині.«Не могло спасти на думку, що після усього, через що ми пройшли, будуть продовжуватися напади на мову, але я помилявся. На Московії ніколи не заспокояться щодо нашої мови і державності. Мова - це душа народу, стержень, на якому базується нація, а є нація, значить, є і держава. Найлегше сьогодні отому «вічному царьку», московському шкєтушвидше опанувати Росію і добратися до золотоверхого Києва. Починає із Півдня, використовуючи геополітичну ситуацію, такий собі «собіратєль рускіх зємєль», – говорить активіст. Каже, що він у свої майже 70 та усі «рухівці» і «Чорноволівці» старшого покоління готові й надалі будь-якими способами відстоювати рідну мову.Голова громадської організації «Розвиток мікрорайонів міста»до слова вийшла разом зі своїми дітьми, аби зачитати «Декалог української дитини». Перед тим зазначила, що зараз – саме час змін і, коли батьки її покоління бажали кращого для своїх дітей, то зараз і ці діти, що вже мають своїх нащадків, бажають і їм того ж, аби вони жили ліпше, аніж батьки.«Хочете в побуті спілкуватися іншими мовами? Будь ласка! Але державна повинна бути одна», – резюмував Дмитро Климук.На заході був присутній також ветеран Афганістану та АТО, доброволець 24-го батальйону «Айдар» –, який переконаний, що у таких ситуація потрібно діяти радикально і рішуче, адже стояти на місці і говорити «красиві слова» – добре, але толку – мало.«Словами до них не доходить, їх треба гнати від влади. От взяти до прикладу Верховну Раду, розмовляєш українською, то маєш право бути депутатом, ні – то іди подвір’я мети», – висловився воїн і додав: «Може й добре, що сьогодні тут нікого з «ОПЗЖ» не було, бандероль з язиком йтиме до Києва, то встигне по дорозі засмердітися спеціально для них».