Німецька компанія планує збудувати на Волині вітрову електростанцію





Про це у коментарі журналістам Ігор Пальонка.



Так, наразі хочуть звести 22 вітряка для розвитку вітрової енергетики, потужністю 5500 кВт кожний. Загальна висота одного вітряка – 140 метрів, лопасті – 70 м



Закордонні партнери спільно з українськими бізнесменами готові вкласти в проєкт колосальні кошти. Йдеться про кілька мільйонів доларів.



Ігор Пальонка переконаний, шо вітрова електростанція – джерело для наповнення місцевого бюджету та розвитку територій.



Він наголосив, що німецька компанія зареєструє підприємство для експлуатації станції на території об’єднаної громади, щоб таким чином сплачувались податки і мита до місцевої казни. А це суттєве поповнення гаманця громади.



«Коли ми вели переговори, то попросили наших інвесторів, щоб вони зареєстрували підприємство в Зарічанській ОТГ в селі Суходоли. Адже тоді податки будуть сплачуватись в наш місцевий бюджет: і земельний, і податок з доходів фізичних осіб від заробітної плати працівників. Бо ж ці вітряки хтось буде обслуговувати. Також дохід буде і від землі, на якій їх побудують. Ділянки інвестори вже намітили й далі будуть їх купувати, якщо це приватна власність. А, якщо комунальна, то будемо давати її в оренду. Відповідно сплачуватиметься або земельний податок, або кошти за оренду. Окрім цього, це буде хорошим поштовхом для інших інвестицій в нашу громаду», – зазначив очільник Зарічанської ОТГ.



За його словами, перемовини з інвесторами і фахівцями ведуться упродовж року.



Неодноразово в громаду приїжджали фахівці з Луцька, які вивчали місцевість й проводили дослідження вітру на території сіл Ластів і Суходоли. Там горбиста місцевість і хороші потоки вітру. А це основна умова встановлення вітряків.



Наразі розробляється схема планування території Зарічанської ОТГ, яка й визначить місце, де їх можна буде звести. В подальшому будуть проведенні громадські слухання і зустрічі мешканців громади з інвесторами й проектантами.



«Нещодавно сесія районної ради прийняла рішення розробити схему планування території Зарічанської ОТГ і вже тоді буде остаточно визначене місце, де саме можна встановити ці вітряки. Бо ж є певні вимоги, яких необхідно дотримуватись при зведенні вітрової електростанції. Так, вітряки мають розміщуватись на відстані не менш як 450 метрів від житлових будинків, також є обмеження щодо шуму, виробленої нею, відстані до місцевих доріг тощо. Наразі ми сприяємо в тому, щоб розробити схему планування території. Днями приїжджав проектант зі Львова. І ми разом з ним і архітектором почали працювати над цим завданням», – розповів Пальонка.



Він запевнив, що перш ніж розпочати будівництво, закордонні інвестори проведуть всі потрібні дослідження про вплив вітрової електростанції на навколишнє середовище. І тільки після надання висновків екологічної експертизи буде остаточно вирішене питання побудови вітряків.



До слова, вітрогенератор – пристрій, який дозволяє перетворювати кінетичну енергію вітру на електричну. Найменші на місяць можуть виробляти 20–40 кВт·год, найбільші – 1200–2400 кВт·год. Вітрогенератори використовують для енергозабезпечення приватних будинків, котеджів, підігріву та освітлення теплиць, перекачування води тощо. Вітрова електростанція дозволяє людству бути незалежним від нафти і газу, берегти навколишнє середовище, і нарешті – економити на споживанні електроенергії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території сіл Ластів і Суходоли Зарічанської ОТГ планують встановити вітряки і побудувати вітрову електростанцію. Інвестор – німецька компанія.Про це у коментарі журналістам БУГу розповів голова Зарічанської громадиТак, наразі хочуть звести 22 вітряка для розвитку вітрової енергетики, потужністю 5500 кВт кожний. Загальна висота одного вітряка – 140 метрів, лопасті – 70 мЗакордонні партнери спільно з українськими бізнесменами готові вкласти в проєкт колосальні кошти. Йдеться про кілька мільйонів доларів.Ігор Пальонка переконаний, шо вітрова електростанція – джерело для наповнення місцевого бюджету та розвитку територій.Він наголосив, що німецька компанія зареєструє підприємство для експлуатації станції на території об’єднаної громади, щоб таким чином сплачувались податки і мита до місцевої казни. А це суттєве поповнення гаманця громади.«Коли ми вели переговори, то попросили наших інвесторів, щоб вони зареєстрували підприємство в Зарічанській ОТГ в селі Суходоли. Адже тоді податки будуть сплачуватись в наш місцевий бюджет: і земельний, і податок з доходів фізичних осіб від заробітної плати працівників. Бо ж ці вітряки хтось буде обслуговувати. Також дохід буде і від землі, на якій їх побудують. Ділянки інвестори вже намітили й далі будуть їх купувати, якщо це приватна власність. А, якщо комунальна, то будемо давати її в оренду. Відповідно сплачуватиметься або земельний податок, або кошти за оренду. Окрім цього, це буде хорошим поштовхом для інших інвестицій в нашу громаду», – зазначив очільник Зарічанської ОТГ.За його словами, перемовини з інвесторами і фахівцями ведуться упродовж року.Неодноразово в громаду приїжджали фахівці з Луцька, які вивчали місцевість й проводили дослідження вітру на території сіл Ластів і Суходоли. Там горбиста місцевість і хороші потоки вітру. А це основна умова встановлення вітряків.Наразі розробляється схема планування території Зарічанської ОТГ, яка й визначить місце, де їх можна буде звести. В подальшому будуть проведенні громадські слухання і зустрічі мешканців громади з інвесторами й проектантами.«Нещодавно сесія районної ради прийняла рішення розробити схему планування території Зарічанської ОТГ і вже тоді буде остаточно визначене місце, де саме можна встановити ці вітряки. Бо ж є певні вимоги, яких необхідно дотримуватись при зведенні вітрової електростанції. Так, вітряки мають розміщуватись на відстані не менш як 450 метрів від житлових будинків, також є обмеження щодо шуму, виробленої нею, відстані до місцевих доріг тощо. Наразі ми сприяємо в тому, щоб розробити схему планування території. Днями приїжджав проектант зі Львова. І ми разом з ним і архітектором почали працювати над цим завданням», – розповів Пальонка.Він запевнив, що перш ніж розпочати будівництво, закордонні інвестори проведуть всі потрібні дослідження про вплив вітрової електростанції на навколишнє середовище. І тільки після надання висновків екологічної експертизи буде остаточно вирішене питання побудови вітряків.До слова, вітрогенератор – пристрій, який дозволяє перетворювати кінетичну енергію вітру на електричну. Найменші на місяць можуть виробляти 20–40 кВт·год, найбільші – 1200–2400 кВт·год. Вітрогенератори використовують для енергозабезпечення приватних будинків, котеджів, підігріву та освітлення теплиць, перекачування води тощо. Вітрова електростанція дозволяє людству бути незалежним від нафти і газу, берегти навколишнє середовище, і нарешті – економити на споживанні електроенергії.

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