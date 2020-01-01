вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Укрзалізниця» повертає сім потягів, які курсують Волинню

«Укрзалізниця» повертає сім потягів, які курсують Волинню
Укрзалізниця відновила рух сімох приміських поїздів на різні напрямки, які курсують Волинню.

Про це повідомили на сторінці у Facebook.

Так, з 20 липня на маршрути повернуться наступні поїзди:
№ 6353 Здолбунів – Ковель;
№ 6396/6395 Ковель – Луцьк;
№ 6307 Ковель – Червоноград;
№ 6319 Сарни – Ковель;
№ 6320 Ковель – Сарни.

З 21 липня:
№ 6352 Луцьк – Здолбунів;
№ 6302 Червоноград – Ковель (04:37-07:20).

Крім того, маршрут поїзда № 6470/6469 Снятин – Коломия – Снятин продовжать до Чернівців.

Нагадують, що у потягах діятимуть карантинні обмеження і попереджають, що на рейси пускатимуть лише за дотримання усіх рекомендацій МОЗ та наявності засобів індивідуального захисту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Укрзалізниця, Волинь, Луцьк, потяг, карантин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Верховна Рада остаточно вчетверо скоротила кількість районів на Волині
Волинь послаблює карантин. ОФІЦІЙНО
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський призначив ще чотирьох суддів у місцеві суди Волині
Сьогодні, 15:22
Як працюватимуть кінотеатри на Волині після відкриття. ВІДЕО
Сьогодні, 15:10
«Укрзалізниця» повертає сім потягів, які курсують Волинню
Сьогодні, 14:57
У районі на Волині талановиті учні отримали премії та нагороди. ФОТО
Сьогодні, 14:41
350 волинян складають ЗНО з хімії
Сьогодні, 14:27
Схожі новини
На Волині розглянуть питання відновлення міжобласних перевезень На Волині розглянуть питання відновлення міжобласних перевезень
14 липень, 13:46
Волинь – серед претендентів на посилення карантину Волинь – серед претендентів на посилення карантину
24 червень, 00:02
Як у Луцьку в умовах карантину працюють дитсадки Як у Луцьку в умовах карантину працюють дитсадки
16 червень, 10:55
Поїзд «Ковель-Київ» курсуватиме лише до 16 червня Поїзд «Ковель-Київ» курсуватиме лише до 16 червня
11 червень, 16:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський призначив ще чотирьох суддів у місцеві суди Волині
Сьогодні, 15:22
 0
Як працюватимуть кінотеатри на Волині після відкриття. ВІДЕО
Сьогодні, 15:10
 0
«Укрзалізниця» повертає сім потягів, які курсують Волинню
Сьогодні, 14:57
 0
У районі на Волині талановиті учні отримали премії та нагороди. ФОТО
Сьогодні, 14:41
 0
350 волинян складають ЗНО з хімії
Сьогодні, 14:27
 0
Медіа
відео
1/8