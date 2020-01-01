«Укрзалізниця» повертає сім потягів, які курсують Волинню





Про це



Так, з 20 липня на маршрути повернуться наступні поїзди:

№ 6353 Здолбунів – Ковель;

№ 6396/6395 Ковель – Луцьк;

№ 6307 Ковель – Червоноград;

№ 6319 Сарни – Ковель;

№ 6320 Ковель – Сарни.



З 21 липня:

№ 6352 Луцьк – Здолбунів;

№ 6302 Червоноград – Ковель (04:37-07:20).



Крім того, маршрут поїзда № 6470/6469 Снятин – Коломия – Снятин продовжать до Чернівців.



Нагадують, що у потягах діятимуть карантинні обмеження і попереджають, що на рейси пускатимуть лише за дотримання усіх рекомендацій МОЗ та наявності засобів індивідуального захисту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Укрзалізниця відновила рух сімох приміських поїздів на різні напрямки, які курсують Волинню.Про це повідомили на сторінці у Facebook.Так, з 20 липня на маршрути повернуться наступні поїзди:№ 6353 Здолбунів – Ковель;№ 6396/6395 Ковель – Луцьк;№ 6307 Ковель – Червоноград;№ 6319 Сарни – Ковель;№ 6320 Ковель – Сарни.З 21 липня:№ 6352 Луцьк – Здолбунів;№ 6302 Червоноград – Ковель (04:37-07:20).Крім того, маршрут поїзда № 6470/6469 Снятин – Коломия – Снятин продовжать до Чернівців.Нагадують, що у потягах діятимуть карантинні обмеження і попереджають, що на рейси пускатимуть лише за дотримання усіх рекомендацій МОЗ та наявності засобів індивідуального захисту.

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