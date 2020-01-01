«Укрзалізниця» повертає сім потягів, які курсують Волинню
Сьогодні, 14:57
Укрзалізниця відновила рух сімох приміських поїздів на різні напрямки, які курсують Волинню.
Про це повідомили на сторінці у Facebook.
Так, з 20 липня на маршрути повернуться наступні поїзди:
№ 6353 Здолбунів – Ковель;
№ 6396/6395 Ковель – Луцьк;
№ 6307 Ковель – Червоноград;
№ 6319 Сарни – Ковель;
№ 6320 Ковель – Сарни.
З 21 липня:
№ 6352 Луцьк – Здолбунів;
№ 6302 Червоноград – Ковель (04:37-07:20).
Крім того, маршрут поїзда № 6470/6469 Снятин – Коломия – Снятин продовжать до Чернівців.
Нагадують, що у потягах діятимуть карантинні обмеження і попереджають, що на рейси пускатимуть лише за дотримання усіх рекомендацій МОЗ та наявності засобів індивідуального захисту.
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Про це повідомили на сторінці у Facebook.
Так, з 20 липня на маршрути повернуться наступні поїзди:
№ 6353 Здолбунів – Ковель;
№ 6396/6395 Ковель – Луцьк;
№ 6307 Ковель – Червоноград;
№ 6319 Сарни – Ковель;
№ 6320 Ковель – Сарни.
З 21 липня:
№ 6352 Луцьк – Здолбунів;
№ 6302 Червоноград – Ковель (04:37-07:20).
Крім того, маршрут поїзда № 6470/6469 Снятин – Коломия – Снятин продовжать до Чернівців.
Нагадують, що у потягах діятимуть карантинні обмеження і попереджають, що на рейси пускатимуть лише за дотримання усіх рекомендацій МОЗ та наявності засобів індивідуального захисту.
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