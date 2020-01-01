Спека і гроза: якою буде погода на Волині у понеділок, 20 липня

20 липня синоптики прогнозують на Волині мінливу хмарність.Про це повідомляє Волинський центр з гідрометеорології.Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі становитиме 11-16º, вдень - 22-27º.У народі цей день називали Явдоха Сіногнійка, оскільки наставав час затяжних дощів, що, у свою чергу, псувало сіно. Наші пращури наставляли: "Згребеш сіно до купи, так і не страшись хмари". Наші пращури помітили, яка Явдоха Сіногнійка, такий буде і листопад.