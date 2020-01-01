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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Школи з 1 вересня запрацюють у звичному режимі, окрім тих, що у «червоних зонах», – Ляшко

Школи з 1 вересня запрацюють у звичному режимі, окрім тих, що у «червоних зонах», – Ляшко
Школи запрацюють з 1 вересня в звичному режимі, окрім шкіл у районах з підвищеним рівнем захворюваності на коронавірусну хворобу.

Про це в ефірі ток-шоу “Свобода Слова Савіка Шустера” сказав головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає УНН.

“Школи запрацюють з 1 вересня в звичному режимі, тільки там де буде червона зона будуть закриватись школи. Червона зона в цих районах — це щось не буде надзвичайне, ми вже знаємо що таке епідпоріг, не такий як у нас завжди був для грипу та грипоподібних захворювань. Тобто якщо червона зона — школа закривається на певний період часу, стабілізуються показники і школа відкривається. Тотального закриття шкіл на території країни не відбуватиметься, якщо не будуть перевищені епідпороги по грипу і грипоподібним захворюванням”, — сказав він.

Нагадаємо, раніше Ляшко повідомив, що після адаптивного карантину в Україні хочуть запровадити систему чотирьох зон.

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Теги: Віктор Ляшко, школи, карантин, коронавірус, 1 вересня
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