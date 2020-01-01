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На Волині відкрили 11-ту поліцейську станцію. ФОТО

На Волині відкрили 11-ту поліцейську станцію. ФОТО
На території Волинської області відкрили 11-ту поліцейську станцію в рамках проєкту «Поліцейський офіцер громади» спільно з ОТГ.

Роботу вже розпочала поліцейська станція, яка розташована в Ківерцівській ОТГ. Тут буде працювати поліцейський офіцер громади - Іван Базилян, повідомляють на офіційній сторінці проекту у фейсбуці.

В Ківерцівську об'єднану громаду входять 11 населених пунктів, а кількість населення сягає приблизно 18 тисяч осіб.

Начальник сектору взаємодії з громадами управління превентивної діяльності ГУНП Роман Богдан наголосив: «Поліцейський офіцер громади - це новий формат дільничного офіцера поліції, а саме його задачею, в певному розумінні, є створення безпечного простору в своїй громаді».

Офіцера громади мешканцям ОТГ представило керівництво управління превентивної діяльності та керівництво місцевого відділу поліції.

На Волині відкрили 11-ту поліцейську станцію. ФОТО
На Волині відкрили 11-ту поліцейську станцію. ФОТО
На Волині відкрили 11-ту поліцейську станцію. ФОТО
На Волині відкрили 11-ту поліцейську станцію. ФОТО

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Теги: поліція, станція, Ківерці
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