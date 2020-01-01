На Волині відкрили 11-ту поліцейську станцію. ФОТО
Сьогодні, 16:59
На території Волинської області відкрили 11-ту поліцейську станцію в рамках проєкту «Поліцейський офіцер громади» спільно з ОТГ.
Роботу вже розпочала поліцейська станція, яка розташована в Ківерцівській ОТГ. Тут буде працювати поліцейський офіцер громади - Іван Базилян, повідомляють на офіційній сторінці проекту у фейсбуці.
В Ківерцівську об'єднану громаду входять 11 населених пунктів, а кількість населення сягає приблизно 18 тисяч осіб.
Начальник сектору взаємодії з громадами управління превентивної діяльності ГУНП Роман Богдан наголосив: «Поліцейський офіцер громади - це новий формат дільничного офіцера поліції, а саме його задачею, в певному розумінні, є створення безпечного простору в своїй громаді».
Офіцера громади мешканцям ОТГ представило керівництво управління превентивної діяльності та керівництво місцевого відділу поліції.
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Роботу вже розпочала поліцейська станція, яка розташована в Ківерцівській ОТГ. Тут буде працювати поліцейський офіцер громади - Іван Базилян, повідомляють на офіційній сторінці проекту у фейсбуці.
В Ківерцівську об'єднану громаду входять 11 населених пунктів, а кількість населення сягає приблизно 18 тисяч осіб.
Начальник сектору взаємодії з громадами управління превентивної діяльності ГУНП Роман Богдан наголосив: «Поліцейський офіцер громади - це новий формат дільничного офіцера поліції, а саме його задачею, в певному розумінні, є створення безпечного простору в своїй громаді».
Офіцера громади мешканцям ОТГ представило керівництво управління превентивної діяльності та керівництво місцевого відділу поліції.
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