Волинянина на OLX «нагріли» продавці пального

24-річний житель місті Любомль потрапив на гачок до інтернет-шахраїв.Про це повідомляє Любомльське відділення поліції у facebook.Невідомі особи через інтернет-сайт "OLX" під приводом продажу пального (бензин А95) заволоділи коштами в сумі 8400 грн, які заявник перерахував на мобільний номер.Відомості про подію внесли до ЄРДР за ст. 190 КК України (шахрайство). Триває досудове слідство.Всього з початку року на території району зафіксували 46 випадків вчинення шахрайських дій, в основному через мережу інтернет.