Волинянина на OLX «нагріли» продавці пального
Сьогодні, 15:40
24-річний житель місті Любомль потрапив на гачок до інтернет-шахраїв.
Про це повідомляє Любомльське відділення поліції у facebook.
Невідомі особи через інтернет-сайт "OLX" під приводом продажу пального (бензин А95) заволоділи коштами в сумі 8400 грн, які заявник перерахував на мобільний номер.
Відомості про подію внесли до ЄРДР за ст. 190 КК України (шахрайство). Триває досудове слідство.
Всього з початку року на території району зафіксували 46 випадків вчинення шахрайських дій, в основному через мережу інтернет.
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Про це повідомляє Любомльське відділення поліції у facebook.
Невідомі особи через інтернет-сайт "OLX" під приводом продажу пального (бензин А95) заволоділи коштами в сумі 8400 грн, які заявник перерахував на мобільний номер.
Відомості про подію внесли до ЄРДР за ст. 190 КК України (шахрайство). Триває досудове слідство.
Всього з початку року на території району зафіксували 46 випадків вчинення шахрайських дій, в основному через мережу інтернет.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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