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Волинянина на OLX «нагріли» продавці пального

Волинянина на OLX «нагріли» продавці пального
24-річний житель місті Любомль потрапив на гачок до інтернет-шахраїв.

Про це повідомляє Любомльське відділення поліції у facebook.

Невідомі особи через інтернет-сайт "OLX" під приводом продажу пального (бензин А95) заволоділи коштами в сумі 8400 грн, які заявник перерахував на мобільний номер.

Відомості про подію внесли до ЄРДР за ст. 190 КК України (шахрайство). Триває досудове слідство.

Всього з початку року на території району зафіксували 46 випадків вчинення шахрайських дій, в основному через мережу інтернет.

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Теги: шахраї, пальне
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