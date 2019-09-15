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Руїни храмів на Волині на столітніх фотографіях

Руїни храмів на Волині на столітніх фотографіях
На фото можна побачити руїни храмів, які 100 років тому зазнімкував у Затурцях Локачинського району або поблизу села, невідомий фотограф австрійської армії.

Світлини доступні на сайті Австрійського державного архіву, пише Район.Історія.

Саме поблизу цих руїх храмів знаходились військові позиції австрійської армії в роки Першої світової війни. Ймовірно ці храми були знищені в роки війни, або значно раніше.

Руїни храмів на Волині на столітніх фотографіях
Руїни храмів на Волині на столітніх фотографіях
Руїни храмів на Волині на столітніх фотографіях
Руїни храмів на Волині на столітніх фотографіях
Руїни храмів на Волині на столітніх фотографіях
Руїни храмів на Волині на столітніх фотографіях
Руїни храмів на Волині на столітніх фотографіях
Руїни храмів на Волині на столітніх фотографіях

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Теги: храм, руїни, Затурці, ретрофото
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