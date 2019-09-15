Руїни храмів на Волині на столітніх фотографіях
Сьогодні, 02:10
На фото можна побачити руїни храмів, які 100 років тому зазнімкував у Затурцях Локачинського району або поблизу села, невідомий фотограф австрійської армії.
Світлини доступні на сайті Австрійського державного архіву, пише Район.Історія.
Саме поблизу цих руїх храмів знаходились військові позиції австрійської армії в роки Першої світової війни. Ймовірно ці храми були знищені в роки війни, або значно раніше.
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Світлини доступні на сайті Австрійського державного архіву, пише Район.Історія.
Саме поблизу цих руїх храмів знаходились військові позиції австрійської армії в роки Першої світової війни. Ймовірно ці храми були знищені в роки війни, або значно раніше.
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