У Луцьку влаштували рейд нічним клубам та пабам: скільки склали протоколів за порушення карантину. ФОТО

Працівники Луцького відділу поліції спільно з екіпажами патрульних поліцейських провели рейди нічними закладами Луцька, яким лише нещодавно дозволили працювати у звичному режимі, проте з дотриманням певних вимог.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів, заклади Луцька повинні були працювали з 7 до 23 години. Деякі із них знехтували цією нормою, тому нічні клуби, паби, більярди приймали відвідувачів після 23.00, що й зафіксували поліцейські.На 10 суб'єктів господарювання правоохоронці склали протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.Тепер закладам доведеться сплатити від 34 до 170 тисяч гривень штрафу, якщо будуть відповідні рішення судів.