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У Луцьку влаштували рейд нічним клубам та пабам: скільки склали протоколів за порушення карантину. ФОТО

У Луцьку влаштували рейд нічним клубам та пабам: скільки склали протоколів за порушення карантину. ФОТО
Працівники Луцького відділу поліції спільно з екіпажами патрульних поліцейських провели рейди нічними закладами Луцька, яким лише нещодавно дозволили працювати у звичному режимі, проте з дотриманням певних вимог.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів, заклади Луцька повинні були працювали з 7 до 23 години. Деякі із них знехтували цією нормою, тому нічні клуби, паби, більярди приймали відвідувачів після 23.00, що й зафіксували поліцейські.

На 10 суб'єктів господарювання правоохоронці склали протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Тепер закладам доведеться сплатити від 34 до 170 тисяч гривень штрафу, якщо будуть відповідні рішення судів.

У Луцьку влаштували рейд нічним клубам та пабам: скільки склали протоколів за порушення карантину. ФОТО
У Луцьку влаштували рейд нічним клубам та пабам: скільки склали протоколів за порушення карантину. ФОТО
У Луцьку влаштували рейд нічним клубам та пабам: скільки склали протоколів за порушення карантину. ФОТО
У Луцьку влаштували рейд нічним клубам та пабам: скільки склали протоколів за порушення карантину. ФОТО
У Луцьку влаштували рейд нічним клубам та пабам: скільки склали протоколів за порушення карантину. ФОТО


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Теги: поліція, рейди, Волинь, нічні клуби
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Коментарі 1
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А чому підари моджо не закрили???слабо??
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