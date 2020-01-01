У Луцьку влаштували рейд нічним клубам та пабам: скільки склали протоколів за порушення карантину. ФОТО
Сьогодні, 20:15
Працівники Луцького відділу поліції спільно з екіпажами патрульних поліцейських провели рейди нічними закладами Луцька, яким лише нещодавно дозволили працювати у звичному режимі, проте з дотриманням певних вимог.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів, заклади Луцька повинні були працювали з 7 до 23 години. Деякі із них знехтували цією нормою, тому нічні клуби, паби, більярди приймали відвідувачів після 23.00, що й зафіксували поліцейські.
На 10 суб'єктів господарювання правоохоронці склали протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Тепер закладам доведеться сплатити від 34 до 170 тисяч гривень штрафу, якщо будуть відповідні рішення судів.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів, заклади Луцька повинні були працювали з 7 до 23 години. Деякі із них знехтували цією нормою, тому нічні клуби, паби, більярди приймали відвідувачів після 23.00, що й зафіксували поліцейські.
На 10 суб'єктів господарювання правоохоронці склали протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Тепер закладам доведеться сплатити від 34 до 170 тисяч гривень штрафу, якщо будуть відповідні рішення судів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А чому підари моджо не закрили???слабо??
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