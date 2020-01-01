Вперше у луцькій лікарні 21-річній дівчині видалили хвору селезінку без розрізу

Хірурги відділення ургентної хірургії Луцької міської клінічної лікарні вперше виконали лапароскопічну спленектомію, тобто хірургічне втручання, під час якого селезінку видалили лапароскопічним доступом на закритій черевній порожнині (без розрізу живота).Про це йдеться на сторінці медзакладу у facebook."Звернулась 21-річна пацієнтка. У неї діагностували кісту селезінки великих розмірів. Це новоутворення загрожувало її здоров’ю", - розповів лікар-хірург, який разом з завідувачем відділення ургентної хірургіїта лікарем-хірургомпрооперували хвору.Селезінку видалили з черевної порожнини через чотири невеликих отвори. Таким чином зробили пацієнтці мінімальну операційну травму. При цьому, за словами лікарів, максимально скорочується термін лікування і реабілітації, а також є хороший косметичний ефект. Тобто, відсутні післяопераційні дефекти у вигляді великих швів, які спостерігаються при операціях з розрізом, стверджує Олександр Масіков.Пацієнтку вже виписали зі стаціонару. Вона почувається задовільно. Завдяки систематичному покращенню матеріальної бази лікарні у вигляді нового обладнання у відділенні ургентної хірургії хірурги мають змогу освоювати новітні підходи для лікування пацієнтів. Відповідно розширюється перелік втручань, що виконують малоінвазивними методами.