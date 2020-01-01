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У Харкові повідомили про підозру спільнику луцького терориста

У Харкові повідомили про підозру спільнику луцького терориста
У Харкові повідомили про підозру 43-річному затриманому, який мав контакти із “луцьким терористом” Максимом Кривошем.

Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на слова речника прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

"Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі", - зазначив Чубенко.

За його словами, наразі затриманий вже перебуває в Харківському СІЗО.

"Досудовим розслідуванням було встановлено, що напередодні харків'янин отримав поштове відправлення від особи, яка захопила заручників у місті Луцьк. Зі слів харків’янина, він отримав монети. Зараз ця інформація перевіряється", - додав Чубенко.

Також він повідомив, що затриманий у Харкові чоловік, як було з'ясовано, мав і інші контакти з Кривошем.

Прокуратура в суді клопотатиме про взяття підозрюваного під варту. Очікується, що запобіжний захід чоловіку обиратимуть 23 липня, додав Чубенко.

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Теги: Луцьк, терорист, підозра, Харків
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