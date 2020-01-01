У Харкові повідомили про підозру спільнику луцького терориста





Про це повідомляє



"Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі", - зазначив Чубенко.



За його словами, наразі затриманий вже перебуває в Харківському СІЗО.



"Досудовим розслідуванням було встановлено, що напередодні харків'янин отримав поштове відправлення від особи, яка захопила заручників у місті Луцьк. Зі слів харків’янина, він отримав монети. Зараз ця інформація перевіряється", - додав Чубенко.



Також він повідомив, що затриманий у Харкові чоловік, як було з'ясовано, мав і інші контакти з Кривошем.



Прокуратура в суді клопотатиме про взяття підозрюваного під варту. Очікується, що запобіжний захід чоловіку обиратимуть 23 липня, додав Чубенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харкові повідомили про підозру 43-річному затриманому, який мав контакти із “луцьким терористом” Максимом Кривошем.Про це повідомляє Укрінформ , посилаючись на слова речника прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко."Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі", - зазначив Чубенко.За його словами, наразі затриманий вже перебуває в Харківському СІЗО."Досудовим розслідуванням було встановлено, що напередодні харків'янин отримав поштове відправлення від особи, яка захопила заручників у місті Луцьк. Зі слів харків’янина, він отримав монети. Зараз ця інформація перевіряється", - додав Чубенко.Також він повідомив, що затриманий у Харкові чоловік, як було з'ясовано, мав і інші контакти з Кривошем.Прокуратура в суді клопотатиме про взяття підозрюваного під варту. Очікується, що запобіжний захід чоловіку обиратимуть 23 липня, додав Чубенко.

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