У волинянки – рак крові: рідні благають про допомогу

Наталії Сєргєєвої-Сищик – рак крові виявили у її матері Надії Баб’як.



Тож рідні просять небайдужих про допомогу, – пишуть



«Самі не витягнемо. Я працюю на заводі, чоловік також отримує небагато. На життя вистачало, але, на жаль, лікування раку – річ недешева, а час втрачати неможна», – з болем розповідає жінка.



Наталія Сєргєєва-Сищик зізнається, що, читаючи дописи у соціальних мережах із благаннями людей допомогти врятувати життя – своє чи рідних, ніколи не думала, що колись доведеться просити про допомогу й самій.



«Звертаюсь до всіх небайдужих людей! Мені потрібна ваша допомога! В моєї мами, Надії Петрівни, виявили мієлому. Це рак крові. Ми уже розпочали її лікування. Один сеанс хіміотерапії, яка коштує близько двадцяти тисяч гривень. Я працюю на заводі, заробітна платня чоловіка також критично мала. Виховуємо трьох дітей, тож власними силами, на жаль, я не впораюсь. Не в моїх звичках просити гроші, але цього разу без сторонньої допомоги ніяк. Ми будемо безмежно вдячні кожному, хто подарує моїй мамі шанс на одужання», - звертається до небайдужих жінка.



Діагноз «Множинна мієлома. Ураження лівої лопатки» 70-річній Надії Петрівні Баб’як поставили у березні 2020 року. За цей час вона пройшла один блок хіміотерапії, але це лише початок лікування. Грошей у родини катастрофічно не вистачає.



Тому, всіх охочі допомогти цій сім’ї, можуть переказати кошти за реквізитами: ПриватБанк 5168742717269926 Сергєєва-Сищик Наталія Володимирівна.





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