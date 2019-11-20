Під Луцьком пенсіонерка вирощувала на городі мак та коноплі. ФОТО





21 липня до правоохоронців надійшло повідомлення, що жінка пенсійного віку, яка проживає в цьому селі, вирощує снодійний мак та коноплі,



У ході перевірки на території домогосподарства поліцейські вилучили більше 150 рослин конопель та більше 100 рослин маку снодійного. Вилучене направили на дослідження до Волинського НДЕКЦ МВС.



Правоохоронці нагадують громадянам, що в Україні існує заборона на вирощування маку та конопель. Такі дії тягнуть за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мешканки Підгайців Луцького району виявили та знищили насадження наркотичних рослин.21 липня до правоохоронців надійшло повідомлення, що жінка пенсійного віку, яка проживає в цьому селі, вирощує снодійний мак та коноплі, йдеться на сайті Підгайцівської громади.У ході перевірки на території домогосподарства поліцейські вилучили більше 150 рослин конопель та більше 100 рослин маку снодійного. Вилучене направили на дослідження до Волинського НДЕКЦ МВС.Правоохоронці нагадують громадянам, що в Україні існує заборона на вирощування маку та конопель. Такі дії тягнуть за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.

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