Під Луцьком пенсіонерка вирощувала на городі мак та коноплі. ФОТО
Сьогодні, 12:05
У мешканки Підгайців Луцького району виявили та знищили насадження наркотичних рослин.
21 липня до правоохоронців надійшло повідомлення, що жінка пенсійного віку, яка проживає в цьому селі, вирощує снодійний мак та коноплі, йдеться на сайті Підгайцівської громади.
У ході перевірки на території домогосподарства поліцейські вилучили більше 150 рослин конопель та більше 100 рослин маку снодійного. Вилучене направили на дослідження до Волинського НДЕКЦ МВС.
Правоохоронці нагадують громадянам, що в Україні існує заборона на вирощування маку та конопель. Такі дії тягнуть за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.
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21 липня до правоохоронців надійшло повідомлення, що жінка пенсійного віку, яка проживає в цьому селі, вирощує снодійний мак та коноплі, йдеться на сайті Підгайцівської громади.
У ході перевірки на території домогосподарства поліцейські вилучили більше 150 рослин конопель та більше 100 рослин маку снодійного. Вилучене направили на дослідження до Волинського НДЕКЦ МВС.
Правоохоронці нагадують громадянам, що в Україні існує заборона на вирощування маку та конопель. Такі дії тягнуть за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
це ж півень подивіться там яйця. там і тгк нема
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