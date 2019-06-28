130 випускників луцьких шкіл урочисто отримали медалі: як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ

130 випускників шкіл Луцька отримали свої золоті і срібні медалі.Церемонію влаштували на просторому подвір’ї ліцею №27 із дотриманням усіх карантинних вимог та особливими правилами для випускників і їх батьків у п’ятницю, 24 липня.Перш за все, на територію школи впускали лише за списком і попередньо, помірявши температуру. Родичів і друзів випускників просили лишатися за межами ліцею і спостерігати дійство з-за паркану. Для безпеки винуватців свята подбали і про те, аби кожен мав своє місце, тож попередньо на площі нанесли обмежуючі лінії і попередили усіх про важливість дотримуватися дистанції.Вручала срібні та золоті медалі, закріплені стрічкою за грамоти і похвальні листи, заступниця Луцького міського голови«Сьогодні особливий день, бо вітаємо особливих дітей. Дітей, які своєю наполегливою працею здобували медаль, яку отримають», – сказала посадовиця під час урочистої промови.Випускниці, одягнені у вишиванки, та хлопці в солідних костюмах посміхалися і з гордістю слухали побажання від своїх наставників – вчителів, що були поруч впродовж 11 років їхнього шкільного життя.«Мені так хочеться, аби усі ви жили у прекрасній і незалежній державі, в Україні, а усе це, мої любі, залежить лише від вас" – вітала медалістів директорка природничого ліцею №7«Закликаю вас бути патріотами і господарями своєї Батьківщини, обрати таку професію, аби ви жили не лише радісно і добре для своєї родини, але й для всієї України. Бажаю вам любити свій край, своє місто, школу і отак знову дружніми колективами зустрітися на своїх шкільних подвір’ях за рік, два і більше. Щиро зичу вам обрати професію, яка буде до душі, легкої і світлої дороги в майбутнє, здійснюйте свої мрії і бажання, в добру путь!» – привітала випускників вчителька.Директор школи №3також долучився до вітань і виступив перед медалістами із напутніми словами.«В житті кожної людини є багато визначних подій, однак сьогоднішній день для вас – особливо пам’ятний, який ви успішно пройшли, переможно підкоривши перші важливі життєві вершини. Ми пишаємося вами, ви – наша гордість і надія. Хочете бути вільними? Вдихніть на повні груди повітря і відчуєте солодкий присмак свободи. Хочете бути успішними? Розправте свої зміцнілі крила і впевнено прямуйте до мети. Хочете змінити Україну? Почніть із себе. Нашій державі потрібен ваші розум, талант і відданість», – сказав Віктор Савчук.Під час церемонії вручення відзнак для випускників виступав відомий луцький шоумен та співак, а також танцювали творчі колективи міста.