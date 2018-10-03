На Волині злодій обікрав прикутого до ліжка 91-річного пенсіонера





Вирок виніс Нововолинський міський суд 20-го липня, - пише



Зазначається, що чоловік 30-го січня 2019 року близько 14:00 в приміщенні квартири, шляхом обману під приводом зателефонувати, викрав мобільний телефон вартістю 224 гривні.



Наступного дня, 31-го січня, близько 17:00 з помешкання 91-річного пенсіонера чоловік викрав гроші та продукти. Потерпілий розповів, що він є лежачим і його доглядають сусіди, які приходять три рази на день. Вдень двері не замикалися. Особа, яка вкрала у нього гроші, приходила в квартиру із його знайомим і до вказаної події.



Гроші пенсіонер зберігав на ліжку під подушкою. Там було приблизно 12 000-13 000 грн. Чоловік «підхопив» подушку, забрав всі кошти і пішов. Ще забрав продукти харчування з холодильника.



Злодія визнали винним у вчиненні двох злочинів: шахрайства та грабежу. Суд призначив покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки 6 місяців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську раніше судимого мешканця міста відправили за ґрати за грабіж з помешкання пенсіонера.Вирок виніс Нововолинський міський суд 20-го липня, - пише Буг Зазначається, що чоловік 30-го січня 2019 року близько 14:00 в приміщенні квартири, шляхом обману під приводом зателефонувати, викрав мобільний телефон вартістю 224 гривні.Наступного дня, 31-го січня, близько 17:00 з помешкання 91-річного пенсіонера чоловік викрав гроші та продукти. Потерпілий розповів, що він є лежачим і його доглядають сусіди, які приходять три рази на день. Вдень двері не замикалися. Особа, яка вкрала у нього гроші, приходила в квартиру із його знайомим і до вказаної події.Гроші пенсіонер зберігав на ліжку під подушкою. Там було приблизно 12 000-13 000 грн. Чоловік «підхопив» подушку, забрав всі кошти і пішов. Ще забрав продукти харчування з холодильника.Злодія визнали винним у вчиненні двох злочинів: шахрайства та грабежу. Суд призначив покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки 6 місяців.

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