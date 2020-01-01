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Курс валют у Луцьку на 25 липня

Курс валют у Луцьку на 25 липня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.67, а продаж – 27.79.

Євро при купівлі становить – 31.90, продажу – 32.25.

Курс російського рубля: купівля – 0.34, продаж – 0.38.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.10, продаж – 7.25.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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