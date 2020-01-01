Курс валют у Луцьку на 25 липня
Сьогодні, 09:03
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.67, а продаж – 27.79.
Євро при купівлі становить – 31.90, продажу – 32.25.
Курс російського рубля: купівля – 0.34, продаж – 0.38.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.10, продаж – 7.25.
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Євро при купівлі становить – 31.90, продажу – 32.25.
Курс російського рубля: купівля – 0.34, продаж – 0.38.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.10, продаж – 7.25.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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