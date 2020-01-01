Троє людей померли і 57 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 25 липня
Сьогодні, 09:57
За останню добу на Волині зареєстрували 57 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 21, Луцький район – 9, Горохівський район – 8, Любешівський район – 6, Камінь – Каширський район – 3, Маневицький район – 3, Ковельський район – 2, Локачинський район – 2, Ківерцівський район – 1, Старовижівський район – 1, Турійський район – 1.
Одужала за добу 61 особа. Три випадки хвороби завершилися летально ( померли мешканці м.Луцьк, Горохівського та Любешівського районів), - інформує Волинська обласна державна адміністрація.
Загалом станом на 25 липня в області зареєстровано 3503 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 2502 особи. 83 випадки хвороби завершилися летально.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 800 випадків, в т.ч. 18 летальних;
• Луцький район – 305 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 393 випадки, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 400 випадків, в т.ч. 10 летальних;
• Камінь-Каширський район – 246 випадків, в т.ч. 8 летальних;
• Ратнівський район – 169 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Володимир-Волинський район – 250 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 209 випадків, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 66 випадків;
• Горохівський район – 154 випадки, в тому числі 2 летальних;
• Маневицький район – 116 випадків, в тому числі 5 летальних;
• Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Любешівський район – 88 випадків, в тому числі 3 летальних;
• Турійський район – 51 випадок, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 48 випадків;
• Рожищенський район – 48 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Локачинський район – 43 випадки;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 53 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежено 19 893 особи, в тому числі за останню добу – 248 осіб.
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Одужала за добу 61 особа. Три випадки хвороби завершилися летально ( померли мешканці м.Луцьк, Горохівського та Любешівського районів), - інформує Волинська обласна державна адміністрація.
Загалом станом на 25 липня в області зареєстровано 3503 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 2502 особи. 83 випадки хвороби завершилися летально.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 800 випадків, в т.ч. 18 летальних;
• Луцький район – 305 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 393 випадки, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 400 випадків, в т.ч. 10 летальних;
• Камінь-Каширський район – 246 випадків, в т.ч. 8 летальних;
• Ратнівський район – 169 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Володимир-Волинський район – 250 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 209 випадків, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 66 випадків;
• Горохівський район – 154 випадки, в тому числі 2 летальних;
• Маневицький район – 116 випадків, в тому числі 5 летальних;
• Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Любешівський район – 88 випадків, в тому числі 3 летальних;
• Турійський район – 51 випадок, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 48 випадків;
• Рожищенський район – 48 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Локачинський район – 43 випадки;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 53 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежено 19 893 особи, в тому числі за останню добу – 248 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Такий результат досягнутий завдяки недисциплінованих громадян Волині, які проживають в своїх реаліях щодо бачення епідемії та її розповсюдження по регіонах. Це тих 25-35% несвідомих наших громадян, які перебуваючи у громадських місцях не бажають шкодувати ні себе ні своїх рідних, друзів та оточуючих, а тому ще ні разу не одягали засоби особистої безпеки: гумові рукавички та маску на обличчя. А являються потенційними рознощиками зарази. Тепер пожинаємо жнива, це тільки початок другого етапу розповсюдження коронавірусу по Волині. А буде ще третій, а можливо не дай Господь, буде щось по страшніше.
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