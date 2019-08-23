У місті на Волині хочуть зареєструвати рекорд України





Про це інформує



Громадська організація «Асоціація осіб з інвалідністю «Добродія в дії» з ініціативи прес-секретарки Ольги Яренчук звернулася до Національного Реєстру Рекордів України щодо реєстрації нового національного досягнення «Найвищий пам’ятник Шевченку».



"Шановні ковельчани та бажаючі з усього світу запрошуємо вас 22 серпня 2020 року в місто Ковель в парк Шевченка, де відбудеться реєстрація Національного Реєстру Рекордів України – «Найвищий пам’ятник Шевченку»", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельчани просять визнати пам’ятник Тарасу Шевченку у міському парку найвищим.Про це інформує Ковель медіа Громадська організація «Асоціація осіб з інвалідністю «Добродія в дії» з ініціативи прес-секретаркизвернулася до Національного Реєстру Рекордів України щодо реєстрації нового національного досягнення «Найвищий пам’ятник Шевченку»."Шановні ковельчани та бажаючі з усього світу запрошуємо вас 22 серпня 2020 року в місто Ковель в парк Шевченка, де відбудеться реєстрація Національного Реєстру Рекордів України – «Найвищий пам’ятник Шевченку»", - йдеться в повідомленні.

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