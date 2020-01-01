В гуртожитку київського університету – спалах коронавірусу





Про це повідомив виконуючий обов'язки директора державної установи «Київський міський лабораторний центр МОЗ України» Сергій Чумак,



За його словами, у одному з гуртожитків лабораторно підтвердили 52 випадки захворювання на коронавірус серед курсантів.



«Перші чотири випадки були виявлені з 22 до 24 липня. За вчора у закладі протестували ще 61 курсанта, які були контактними з захворілими. Серед них на сьогодні — 48 позитивних результатів дослідження методом ПЛР», — розповів Сергій Чумак.



Він зауважив, що загалом у гуртожитку мешкають 152 курсанти.



«У гуртожитку проводяться відповідні заходи з дезінфекції. Усі інші контактні особи під медичним наглядом. Щоб запобігти поширенню інфекції серед курсантів у гуртожитку визначено місця для ізоляції захворілих», — підкреслив Сергій Чумак.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В гуртожжитку Інституті спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» зафіксували спалах захворюваності на коронавірус.Про це повідомив виконуючий обов'язки директора державної установи «Київський міський лабораторний центр МОЗ України» йдеться на сайті Київської міської ради.За його словами, у одному з гуртожитків лабораторно підтвердили 52 випадки захворювання на коронавірус серед курсантів.«Перші чотири випадки були виявлені з 22 до 24 липня. За вчора у закладі протестували ще 61 курсанта, які були контактними з захворілими. Серед них на сьогодні — 48 позитивних результатів дослідження методом ПЛР», — розповів Сергій Чумак.Він зауважив, що загалом у гуртожитку мешкають 152 курсанти.«У гуртожитку проводяться відповідні заходи з дезінфекції. Усі інші контактні особи під медичним наглядом. Щоб запобігти поширенню інфекції серед курсантів у гуртожитку визначено місця для ізоляції захворілих», — підкреслив Сергій Чумак.

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