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На Волині у чоловіка з кишені витягли 3,4 тисяч злотих

На Волині у чоловіка з кишені витягли 3,4 тисяч злотих
У Ковелі біля супермаркету «Слайга» у чоловіка викрали з кишені куртки 3 тисячі 400 злотих.

Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, пише ІА «Волинські новини».

Маючи непогашену судимість за попередній злочин, місцевий мешканець вкрав у чоловіка з куртки 3 тисячі 400 злотих поблизу супермаркету «Слайга», що на вулиці Петра Могили у Ковелі. Таким чином, він завдав тому майнової шкоди на понад 21 тисячу гривень.

Згодом крадій та потерпілий уклали угоду про примирення, тож претензій до злочинця у чоловіка не було.

Суд призначив крадію умовне покарання на два роки.

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Теги: крадіжка, злоті, вирок, суд, Ковель
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