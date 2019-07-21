На Волині у чоловіка з кишені витягли 3,4 тисяч злотих
Сьогодні, 06:02
У Ковелі біля супермаркету «Слайга» у чоловіка викрали з кишені куртки 3 тисячі 400 злотих.
Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, пише ІА «Волинські новини».
Маючи непогашену судимість за попередній злочин, місцевий мешканець вкрав у чоловіка з куртки 3 тисячі 400 злотих поблизу супермаркету «Слайга», що на вулиці Петра Могили у Ковелі. Таким чином, він завдав тому майнової шкоди на понад 21 тисячу гривень.
Згодом крадій та потерпілий уклали угоду про примирення, тож претензій до злочинця у чоловіка не було.
Суд призначив крадію умовне покарання на два роки.
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Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, пише ІА «Волинські новини».
Маючи непогашену судимість за попередній злочин, місцевий мешканець вкрав у чоловіка з куртки 3 тисячі 400 злотих поблизу супермаркету «Слайга», що на вулиці Петра Могили у Ковелі. Таким чином, він завдав тому майнової шкоди на понад 21 тисячу гривень.
Згодом крадій та потерпілий уклали угоду про примирення, тож претензій до злочинця у чоловіка не було.
Суд призначив крадію умовне покарання на два роки.
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