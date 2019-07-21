На Волині у чоловіка з кишені витягли 3,4 тисяч злотих





Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, пише



Маючи непогашену судимість за попередній злочин, місцевий мешканець вкрав у чоловіка з куртки 3 тисячі 400 злотих поблизу супермаркету «Слайга», що на вулиці Петра Могили у Ковелі. Таким чином, він завдав тому майнової шкоди на понад 21 тисячу гривень.



Згодом крадій та потерпілий уклали угоду про примирення, тож претензій до злочинця у чоловіка не було.



Суд призначив крадію умовне покарання на два роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі біля супермаркету «Слайга» у чоловіка викрали з кишені куртки 3 тисячі 400 злотих.Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, пише ІА «Волинські новини» Маючи непогашену судимість за попередній злочин, місцевий мешканець вкрав у чоловіка з куртки 3 тисячі 400 злотих поблизу супермаркету «Слайга», що на вулиці Петра Могили у Ковелі. Таким чином, він завдав тому майнової шкоди на понад 21 тисячу гривень.Згодом крадій та потерпілий уклали угоду про примирення, тож претензій до злочинця у чоловіка не було.Суд призначив крадію умовне покарання на два роки.

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