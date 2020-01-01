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Перед пунктом пропуску «Ягодин» утворилися великі черги із вантажівок

Перед пунктом пропуску «Ягодин» утворилися великі черги із вантажівок
Перед «Ягодином» вантажівки застрягли в чергах.

Про це повідомляє Державна фіскальна служба України.

Так, перед пунктом пропуску "Ягодин" станом на 08:00 перебувало 450 вантажівок, які очікують в’їзду на територію Польщі. Додамо, що пропускна спроможність у цьому пункті пропуску – 181 вантажний автомобіль за годину.

А ось у пунктах пропуску "Доманове" та "Дольськ" та "Утилуг" черги відсутні.
Перед пунктом пропуску «Ягодин» утворилися великі черги із вантажівок

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Теги: черги, кордон, Польща
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