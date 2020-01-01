Підліток, який п'яним викрав авто, постане перед судом





Про це



Судимий уже до цього нетверезий юнак уночі 12 травня 2020 року потай завітав на територію двох домоволодінь у рідному селищі й викрав з гаража в одному з них автомобільний акумулятор та пляшки з пальним, а з іншого – автомобіль "ВАЗ-2103".



Зауважимо, що неповнолітньому також у інших кримінальних провадженнях повідомили про підозру у вчиненні грабежу та незаконного заволодіння автомобілем.



Невдовзі він постане перед судом, аби відповісти за скоєння усіх цих злочинів.

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