Підліток, який п'яним викрав авто, постане перед судом
Сьогодні, 16:50
На Маневиччині за вчинення низки злочинів судитимуть неповнолітнього.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Судимий уже до цього нетверезий юнак уночі 12 травня 2020 року потай завітав на територію двох домоволодінь у рідному селищі й викрав з гаража в одному з них автомобільний акумулятор та пляшки з пальним, а з іншого – автомобіль "ВАЗ-2103".
Зауважимо, що неповнолітньому також у інших кримінальних провадженнях повідомили про підозру у вчиненні грабежу та незаконного заволодіння автомобілем.
Невдовзі він постане перед судом, аби відповісти за скоєння усіх цих злочинів.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Судимий уже до цього нетверезий юнак уночі 12 травня 2020 року потай завітав на територію двох домоволодінь у рідному селищі й викрав з гаража в одному з них автомобільний акумулятор та пляшки з пальним, а з іншого – автомобіль "ВАЗ-2103".
Зауважимо, що неповнолітньому також у інших кримінальних провадженнях повідомили про підозру у вчиненні грабежу та незаконного заволодіння автомобілем.
Невдовзі він постане перед судом, аби відповісти за скоєння усіх цих злочинів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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