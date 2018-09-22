На Волині врятували лелеку, який випав з гнізда і заплутався у телефонних лініях





За викликом виїхало відділення чергової варти 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Горохів Управління ДСНС у Волинській області, – повідомили надзвичайники на



З’ясувалось, що птах випав з гнізда та заплутався в телефонних лініях.



За допомогою висувної драбини рятувальники дістались до лелеки та о 22:33 змогли вивільнити його з пастки. Птах травмувався, але залишився живий.



Доглядати пораненого птаха забрала додому місцева жителька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27 липня о 21:50 до служби «101» надійшло повідомлення про те, що у селі Бисторивиця Горохівського району допомоги потребує лелека.За викликом виїхало відділення чергової варти 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Горохів Управління ДСНС у Волинській області, – повідомили надзвичайники на сайті З’ясувалось, що птах випав з гнізда та заплутався в телефонних лініях.За допомогою висувної драбини рятувальники дістались до лелеки та о 22:33 змогли вивільнити його з пастки. Птах травмувався, але залишився живий.Доглядати пораненого птаха забрала додому місцева жителька.

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