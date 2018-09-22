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На Волині врятували лелеку, який випав з гнізда і заплутався у телефонних лініях

На Волині врятували лелеку, який випав з гнізда і заплутався у телефонних лініях
27 липня о 21:50 до служби «101» надійшло повідомлення про те, що у селі Бисторивиця Горохівського району допомоги потребує лелека.

За викликом виїхало відділення чергової варти 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Горохів Управління ДСНС у Волинській області, – повідомили надзвичайники на сайті.

З’ясувалось, що птах випав з гнізда та заплутався в телефонних лініях.

За допомогою висувної драбини рятувальники дістались до лелеки та о 22:33 змогли вивільнити його з пастки. Птах травмувався, але залишився живий.

Доглядати пораненого птаха забрала додому місцева жителька.

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Теги: лелека, ДСНС, птах, порятунок, тварина, Горохів
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