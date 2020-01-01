Директор одного з комунальних підприємств Волині забирав зарплату «мертвої душі»

За привласнення понад 117 000 гривень судитимуть директора одного з комунальних підприємств Волинської облдержадміністрації.Зазначається, що з грудня 2015 по вересень 2018 року посадовець, схиливши підлеглу до підробки табелів обліку робочого часу, привласнював зарплату "мертвої душі" – формально оформленого на роботу працівника, який насправді на підприємстві навіть не з'являвся, - інформує пресслужба прокуратури Волині.Тож у такий спосіб він заволодів понад 117 000 гривень.Спільницю директора підприємства також судитимуть за службове підроблення. У ході досудового розслідування задля забезпечення відшкодування заподіяної державі шкоди наклали арешт на нерухоме майно обвинуваченого.Далі – слово за судом.