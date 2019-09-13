Чи платні послуги і чи потрібен тест на COVID-19 при кесаревому розтині: відповіді на популярні питання від луцького пологового

У Луцькому пологовому будинку уже не видають пакунків для новонароджених.Про це інформує Луцький клінічний пологовий будинок на своїй сторінці у facebook.У медзакладі зауважують, що за попередніми прогнозами вони з'являться з вересня місяця.Також на своїй сторінці у соцмережі вони опублікували відповіді на топ-5 найпоширеніших запитань, які найчастіше ставлять пацієнки.- Тут приймають всіх охочих і нікому не відмовляють в наданні медичної допомоги. Якщо жінка немісцева/прописана в іншій області- на облік можливо стати з дозволу адміністрації (Враховуючи карантинний режим та епідеміологічну ситуацію деяких областей). Якщо вагітна стоїть на обліку в іншій лікувальній установі, вона всеодно може народжувати тут та скористатись необхідними безкоштовними послугами.- у закладі діє медична реформа, що забезпечує надання безкоштовних та якісних медичних послуг. Ліки, набори – все забезпечено.- Так, у медзакладі практикують партнерські пологи в період карантину, за умови ретельного збору епідеміологічного анамнезу партнера, який буде присутній на пологах. При відсутності контактів з хворими на COVID-19, задовільного стану здоров‘я, дотримання всіх санітарних норм - партнерські пологи дозволені.- ПЛР-тест на COVID-19 потрібен для планових гінекологічних, лапараскопічних операцій. Для проведення кесарського розтину, гістероскопій та інших акушерських операцій тест не потрібен.