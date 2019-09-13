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Чи платні послуги і чи потрібен тест на COVID-19 при кесаревому розтині: відповіді на популярні питання від луцького пологового

Чи платні послуги і чи потрібен тест на COVID-19 при кесаревому розтині: відповіді на популярні питання від луцького пологового
У Луцькому пологовому будинку уже не видають пакунків для новонароджених.

Про це інформує Луцький клінічний пологовий будинок на своїй сторінці у facebook.

У медзакладі зауважують, що за попередніми прогнозами вони з'являться з вересня місяця.

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Також на своїй сторінці у соцмережі вони опублікували відповіді на топ-5 найпоширеніших запитань, які найчастіше ставлять пацієнки.

Чи можна стати на облік та народжувати у Луцькому клінічному пологовому будинку жінкам з інших областей?

- Тут приймають всіх охочих і нікому не відмовляють в наданні медичної допомоги. Якщо жінка немісцева/прописана в іншій області- на облік можливо стати з дозволу адміністрації (Враховуючи карантинний режим та епідеміологічну ситуацію деяких областей). Якщо вагітна стоїть на обліку в іншій лікувальній установі, вона всеодно може народжувати тут та скористатись необхідними безкоштовними послугами.

Чи справді пологи і кесарський розтин безкоштовні?

- у закладі діє медична реформа, що забезпечує надання безкоштовних та якісних медичних послуг. Ліки, набори – все забезпечено.

Чи дозволені партнерські пологи в період карантину?

- Так, у медзакладі практикують партнерські пологи в період карантину, за умови ретельного збору епідеміологічного анамнезу партнера, який буде присутній на пологах. При відсутності контактів з хворими на COVID-19, задовільного стану здоров‘я, дотримання всіх санітарних норм - партнерські пологи дозволені.

Чи потрібен тест на COVID-19, якщо планова госпіталізація?

- ПЛР-тест на COVID-19 потрібен для планових гінекологічних, лапараскопічних операцій. Для проведення кесарського розтину, гістероскопій та інших акушерських операцій тест не потрібен.

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Теги: пологи, Луцьк, кесарів розтин, бебі-бокси
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