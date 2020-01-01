Одиноким пенсіонерам старше 80 років щомісяця платитимуть допомогу





Таке рішення було схвалене на засіданні уряду 29 липня, - повідомляє



Як пояснили у Мінсоцполітики, рішенням уряду встановили порядок виплати щомісячної державної соціальної допомоги на догляд одиноким пенсіонерам, яким виповнилося 80 та більше років та які потребують постійного стороннього догляду, у розмірі 40 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1712 грн х 40%= 685 грн).



Допомога призначатиметься та виплачуватиметься з 1 січня 2020 року (для її нарахування буде здійснено перерахунок).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабмін встановив порядок виплати щомісячної соцдопомоги на догляд одиноким пенсіонерам, яким виповнилося 80 та більше років та які потребують постійного стороннього догляду. Її розмір становитиме 685 грн.Таке рішення було схвалене на засіданні уряду 29 липня, - повідомляє Укрінформ Як пояснили у Мінсоцполітики, рішенням уряду встановили порядок виплати щомісячної державної соціальної допомоги на догляд одиноким пенсіонерам, яким виповнилося 80 та більше років та які потребують постійного стороннього догляду, у розмірі 40 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1712 грн х 40%= 685 грн).Допомога призначатиметься та виплачуватиметься з 1 січня 2020 року (для її нарахування буде здійснено перерахунок).

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