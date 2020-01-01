Підготовка студентів-медиків: волинська обласна лікарня співпрацюватиме зі СНУ





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Керівництво обох закладів декларує впевненість в тому, що нова для Волині вишівська спеціальність матиме успішний розвиток, а випускники факультету матимуть потужну професійну підготовку.



Т.в.о. директора КП "Волинська обласна клінічна лікарня" Волинської обласної ради Олександр Дудар запевняє, що готовий до співпраці, бо його колектив - потужні лікарі, 75% з яких мають вищу кваліфікаційну категорію.



"У нас є 14 кандидатів медичних наук та один доктор наук. Наші спеціалісти постійно вдосконалюють свій фаховий рівень за кордоном. Ми впевнені в своїй частині роботи. Крім того, маємо сучасне устаткування та обладнання. Ми готові до співпраці, аби наука та практична медицина були поряд. Нам це цікаво. З великим задоволенням долучаюся до цієї співпраці. Ми зможемо тут якісно навчати студентів. І це дасть поштовх для розвитку і нам, як базі", - впевнений Олександр Дудар.



Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось згадав, що в історії волинської науки є негативний досвід з медичним факультетом. Його відкрили, а потім через два роки студенти змушені були переходити до інших вишів.



Ректор Лесиного вишу каже, що помилки минулого ретельно проаналізували і відразу виправляють. Кадри та ізольованість університету від медичних закладів - основні причини попередньої невдачі.



"Не хочу подібної долі. Ми запросили потужних фахівців, які приступлять до роботи з 1 вересня. Проректор з науково-педагогiчної роботи та iнновацiй Вадим Ульянов - доктор медичних наук, професор, має відповідний стаж. Теоретичні кафедри будуть в університеті, а всі клінічні кафедри - в закладах. Щиро дякую керівництву обласної лікарні за згоду працювати разом з нами", - сказав Анатолій Цьось.



"Вітаю лікарню з новою кафедрою. Розвиватися медицині без наукового потенціалу неможливо. Фахівців в нас більше ніж достатньо. Адже це - колектив професіоналів, який навчить наших студентів всьому, що знає та вміє. Стати хорошим медиком без практичних навичок неможливо", - зауважила у своєму вітальному слові т.в.о. начальника управління охорони здоров'я ОДА, голова профільної комісії облради Людмила Тимощук.



Голова обласної ради Ірина Вахович - підписант угоди від головної представницької влади області. Вона також не приховує оптимізму щодо успішного майбутнього медичного факультету. Загалом, підписання такої угоди для обласної ради нинішнього скликання - більші ніж символічна подія, адже медицина є пріорітетом у капітальних видатках.



"Дякую колективу лікарні, що погодилися стати практичною базою для нового факультету. Ваш база - серйозніша, а спеціалісти - сильні. Дякую університету за ці сміливі кроки, які ви зробили для створення факультету. Адже наші діти їхали навчатися до сусідніх областей. Тепер ми маємо змогу робити це на Волині. Обласна рада готова до серйозної роботи в цьому напрямку. Ми вже зробили важливі кроки. Це - угода, яку сьогодні підписуємо, це - медичний інститут на базі колишнього медичного коледжу, який ми вже відкрили. Там сьогодні керують молоді амбітні люди. Вони впевнені в своєму результаті і ми їм такий шанс надали. Я впевнена, що Волинь розвивається у правильному напрямку. Бажаю всім сторонам успіху, щоби договір не був формальним, а мав ефективні результати", - побажала голова обласної ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 29 липня, підписали тристоронню угоду про співпрацю між Волинською обласною радою, КП "Волинська обласна клінічна лікарня" Волинської обласної ради та Східноєвропейським національним університетом ім. Лесі Українки, який в цьому навчальному році відкриває медичний факультет. Угода означає, що головна лікарня області стане практичною базою для студентів-медиків.Про це інформують на сайті Волиньради.Керівництво обох закладів декларує впевненість в тому, що нова для Волині вишівська спеціальність матиме успішний розвиток, а випускники факультету матимуть потужну професійну підготовку.Т.в.о. директора КП "Волинська обласна клінічна лікарня" Волинської обласної радизапевняє, що готовий до співпраці, бо його колектив - потужні лікарі, 75% з яких мають вищу кваліфікаційну категорію."У нас є 14 кандидатів медичних наук та один доктор наук. Наші спеціалісти постійно вдосконалюють свій фаховий рівень за кордоном. Ми впевнені в своїй частині роботи. Крім того, маємо сучасне устаткування та обладнання. Ми готові до співпраці, аби наука та практична медицина були поряд. Нам це цікаво. З великим задоволенням долучаюся до цієї співпраці. Ми зможемо тут якісно навчати студентів. І це дасть поштовх для розвитку і нам, як базі", - впевнений Олександр Дудар.Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українкизгадав, що в історії волинської науки є негативний досвід з медичним факультетом. Його відкрили, а потім через два роки студенти змушені були переходити до інших вишів.Ректор Лесиного вишу каже, що помилки минулого ретельно проаналізували і відразу виправляють. Кадри та ізольованість університету від медичних закладів - основні причини попередньої невдачі."Не хочу подібної долі. Ми запросили потужних фахівців, які приступлять до роботи з 1 вересня. Проректор з науково-педагогiчної роботи та iнновацiй- доктор медичних наук, професор, має відповідний стаж. Теоретичні кафедри будуть в університеті, а всі клінічні кафедри - в закладах. Щиро дякую керівництву обласної лікарні за згоду працювати разом з нами", - сказав Анатолій Цьось."Вітаю лікарню з новою кафедрою. Розвиватися медицині без наукового потенціалу неможливо. Фахівців в нас більше ніж достатньо. Адже це - колектив професіоналів, який навчить наших студентів всьому, що знає та вміє. Стати хорошим медиком без практичних навичок неможливо", - зауважила у своєму вітальному слові т.в.о. начальника управління охорони здоров'я ОДА, голова профільної комісії облрадиГолова обласної ради- підписант угоди від головної представницької влади області. Вона також не приховує оптимізму щодо успішного майбутнього медичного факультету. Загалом, підписання такої угоди для обласної ради нинішнього скликання - більші ніж символічна подія, адже медицина є пріорітетом у капітальних видатках."Дякую колективу лікарні, що погодилися стати практичною базою для нового факультету. Ваш база - серйозніша, а спеціалісти - сильні. Дякую університету за ці сміливі кроки, які ви зробили для створення факультету. Адже наші діти їхали навчатися до сусідніх областей. Тепер ми маємо змогу робити це на Волині. Обласна рада готова до серйозної роботи в цьому напрямку. Ми вже зробили важливі кроки. Це - угода, яку сьогодні підписуємо, це - медичний інститут на базі колишнього медичного коледжу, який ми вже відкрили. Там сьогодні керують молоді амбітні люди. Вони впевнені в своєму результаті і ми їм такий шанс надали. Я впевнена, що Волинь розвивається у правильному напрямку. Бажаю всім сторонам успіху, щоби договір не був формальним, а мав ефективні результати", - побажала голова обласної ради.

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