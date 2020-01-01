вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинській громаді визначали найкращого кондитера. ФОТО

У волинській громаді визначали найкращого кондитера. ФОТО
У Боратинській громаді вперше влаштували справжній кондитерський чемпіонат, аби визначити кращого майстра солодощів.

Про це йдеться на сайті громади.

Організатори дійства вирішили ближче познайомити із кондитерським мистецтвом. На кулінарному конкурсі кожен кондитер, а точніше кондитерка, презентували свою візитку, обов’язковим елементом якої став логотип громади у незвичному – солодкому – виконанні.
У волинській громаді визначали найкращого кондитера. ФОТО
У волинській громаді визначали найкращого кондитера. ФОТО

П’ять учасниць конкурсу: Ольга Чернова, Вікторія Сюйва, Леся Рожій, Марія Гах, Алла Онісімова презентували на розгляд суддів справжнісінькі солодкі витвори мистецтва, по-іншому це назвати не вистачить сміливості. Майстрині вражали не лише довершеним виглядом десертів, а й унікальним поєднанням смаків. Варто додати, що окрім естетичного вигляду страв та смакових якостей, журі також оцінювали презентацію, оригінальність ідеї та новаторські рішення, використані під час приготування солодощів.
У волинській громаді визначали найкращого кондитера. ФОТО
У волинській громаді визначали найкращого кондитера. ФОТО

Та й на цьому конкурс не завершився. Аби ще більше інтегрувати гостей дійства у світ солодких шедеврів, кондитери влаштували майстер-клас із виготовлення капкейків та довгоочікувану дегустацію.

На сайті громади повідомляють, що ім'я переможця визначиться згодом і просять жителів громади долучитися до оцінювання.
У волинській громаді визначали найкращого кондитера. ФОТО
У волинській громаді визначали найкращого кондитера. ФОТО

Щодня на сайті публікуватимуть відеорецепти від наших учасниць – читайте, дивіться, тестуйте та смакуйте, а також не забувайте обирати свого фаворита за допомогою вподобань та коментарів.
У волинській громаді визначали найкращого кондитера. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Боратин, конкурс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Військових підозрюють у крадіжці 37 мільйонів гривень, передбачених на облаштування військового полігону
Сьогодні, 04:19
У волинській громаді визначали найкращого кондитера. ФОТО
Сьогодні, 03:17
Гімназисти, які оцифрували 9 туристичних принад волинського міста, – у півфіналі конкурсу «Відкривай Україну»
Сьогодні, 02:16
Українську делегацію в ТКГ очолить Леонід Кравчук
Сьогодні, 01:14
В Україні можуть з'явитися шість нових державних свят
Сьогодні, 00:15
Схожі новини
Дитсадок волинської громади – серед переможців всеукраїнського конкурсу Дитсадок волинської громади – серед переможців всеукраїнського конкурсу
16 липень, 03:23
У декількох селах поблизу Луцька можуть відключити газ У декількох селах поблизу Луцька можуть відключити газ
24 липень, 07:25
Волинська школярка - переможниця міжнародного конкурсу. ФОТО Волинська школярка - переможниця міжнародного конкурсу. ФОТО
19 липень, 02:17
«ПортCity» подарує 15 000 гривень за найкращу фотозону* «ПортCity» подарує 15 000 гривень за найкращу фотозону*
07 липень, 17:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Військових підозрюють у крадіжці 37 мільйонів гривень, передбачених на облаштування військового полігону
Сьогодні, 04:19
 0
У волинській громаді визначали найкращого кондитера. ФОТО
Сьогодні, 03:17
 0
Гімназисти, які оцифрували 9 туристичних принад волинського міста, – у півфіналі конкурсу «Відкривай Україну»
Сьогодні, 02:16
 0
Українську делегацію в ТКГ очолить Леонід Кравчук
Сьогодні, 01:14
 0
В Україні можуть з'явитися шість нових державних свят
Сьогодні, 00:15
 0
Медіа
відео
1/8