У волинській громаді визначали найкращого кондитера. ФОТО

У Боратинській громаді вперше влаштували справжній кондитерський чемпіонат, аби визначити кращого майстра солодощів.Про це йдеться на сайті громади.Організатори дійства вирішили ближче познайомити із кондитерським мистецтвом. На кулінарному конкурсі кожен кондитер, а точніше кондитерка, презентували свою візитку, обов’язковим елементом якої став логотип громади у незвичному – солодкому – виконанні.П’ять учасниць конкурсу:презентували на розгляд суддів справжнісінькі солодкі витвори мистецтва, по-іншому це назвати не вистачить сміливості. Майстрині вражали не лише довершеним виглядом десертів, а й унікальним поєднанням смаків. Варто додати, що окрім естетичного вигляду страв та смакових якостей, журі також оцінювали презентацію, оригінальність ідеї та новаторські рішення, використані під час приготування солодощів.Та й на цьому конкурс не завершився. Аби ще більше інтегрувати гостей дійства у світ солодких шедеврів, кондитери влаштували майстер-клас із виготовлення капкейків та довгоочікувану дегустацію.На сайті громади повідомляють, що ім'я переможця визначиться згодом і просять жителів громади долучитися до оцінювання.Щодня на сайті публікуватимуть відеорецепти від наших учасниць – читайте, дивіться, тестуйте та смакуйте, а також не забувайте обирати свого фаворита за допомогою вподобань та коментарів.