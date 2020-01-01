У волинській громаді визначали найкращого кондитера. ФОТО
Сьогодні, 03:17
У Боратинській громаді вперше влаштували справжній кондитерський чемпіонат, аби визначити кращого майстра солодощів.
Про це йдеться на сайті громади.
Організатори дійства вирішили ближче познайомити із кондитерським мистецтвом. На кулінарному конкурсі кожен кондитер, а точніше кондитерка, презентували свою візитку, обов’язковим елементом якої став логотип громади у незвичному – солодкому – виконанні.
П’ять учасниць конкурсу: Ольга Чернова, Вікторія Сюйва, Леся Рожій, Марія Гах, Алла Онісімова презентували на розгляд суддів справжнісінькі солодкі витвори мистецтва, по-іншому це назвати не вистачить сміливості. Майстрині вражали не лише довершеним виглядом десертів, а й унікальним поєднанням смаків. Варто додати, що окрім естетичного вигляду страв та смакових якостей, журі також оцінювали презентацію, оригінальність ідеї та новаторські рішення, використані під час приготування солодощів.
Та й на цьому конкурс не завершився. Аби ще більше інтегрувати гостей дійства у світ солодких шедеврів, кондитери влаштували майстер-клас із виготовлення капкейків та довгоочікувану дегустацію.
На сайті громади повідомляють, що ім'я переможця визначиться згодом і просять жителів громади долучитися до оцінювання.
Щодня на сайті публікуватимуть відеорецепти від наших учасниць – читайте, дивіться, тестуйте та смакуйте, а також не забувайте обирати свого фаворита за допомогою вподобань та коментарів.
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Про це йдеться на сайті громади.
Організатори дійства вирішили ближче познайомити із кондитерським мистецтвом. На кулінарному конкурсі кожен кондитер, а точніше кондитерка, презентували свою візитку, обов’язковим елементом якої став логотип громади у незвичному – солодкому – виконанні.
П’ять учасниць конкурсу: Ольга Чернова, Вікторія Сюйва, Леся Рожій, Марія Гах, Алла Онісімова презентували на розгляд суддів справжнісінькі солодкі витвори мистецтва, по-іншому це назвати не вистачить сміливості. Майстрині вражали не лише довершеним виглядом десертів, а й унікальним поєднанням смаків. Варто додати, що окрім естетичного вигляду страв та смакових якостей, журі також оцінювали презентацію, оригінальність ідеї та новаторські рішення, використані під час приготування солодощів.
Та й на цьому конкурс не завершився. Аби ще більше інтегрувати гостей дійства у світ солодких шедеврів, кондитери влаштували майстер-клас із виготовлення капкейків та довгоочікувану дегустацію.
На сайті громади повідомляють, що ім'я переможця визначиться згодом і просять жителів громади долучитися до оцінювання.
Щодня на сайті публікуватимуть відеорецепти від наших учасниць – читайте, дивіться, тестуйте та смакуйте, а також не забувайте обирати свого фаворита за допомогою вподобань та коментарів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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