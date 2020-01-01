Дитячий стоматолог з Луцька дала поради, як правильно доглядати за зубами малюків





Чому варто давати дітям менше солодощів та навіщо щопівроку відвідувати стоматолога розповіла в інтерв'ю завідувачка відділу дитячої стоматології Луцької міської дитячої поліклініки Наталія Дручик, - пише



– Пані Наталіє, що найважче у професії дитячого стоматолога?



– Найважче – встановити контакт з маленьким пацієнтом і його батьками. У поліклініку приходять діти різного віку і тому важко сказати з ким легше знайти спільну мову.



– Часто буває що людина боїться бормашин або різко реагує на біль, як ви ставитеся до таких пацієнтів?



– На сьогодні стоматологія, зокрема і дитяча, скерована на те, щоб працювати під знеболенням. Іноді батьки самі вселяють біль своїм дітям словами: «ти тільки не бійся». Знеболення в дитячій стоматології проводиться доволі часто. Місце уколу знеболюють додатково гелем, тому діти уже в підлітковому віці починають розуміти, що їм роблять ін'єкцію. Дитина, в залежності від віку, має свої вподобання, тому лікар їхньою мовою старається пояснити, що буде відбуватися. Коли дитину приводять на профілактичний огляд, то контакт із нею встановлюється простіше. При спілкуванні з дитиною потрібно звернути увагу на те, як з нею розмовляють батьки, щоб повторити їхню тактику спілкування.



– У якому віці вперше потрібно відвідати стоматолога?



– Перше відвідування дитячого стоматолога може відбутися за порадою сімейного лікаря у два - три місяці. Може бути, що у дитини коротка вуздечка язика тому вона погано смокче і втомлюється під час грудного вигодовування. В такому випадку сімейний лікар відправляє дитину до хірурга. Якщо у дитини ротова порожнина здорова, прорізалися перші зуби або настав рік – саме час на власному прикладі привчати її відвідувати стоматолога.



Маленьким дітям дивитися зуби буває важко. Іноді лікувати зуби діти дають не одразу, тому краще прийти до стоматолога два - три рази аби малеча перестала боятися.



– Що таке пляшковий карієс про який пишуть на пакування з дитячим соком і чаєм?



– Пляшковий карієс - це ранній карієс який виникає на центральних зубах верхньої щелепи. Він виглядає так, ніби у дитини зійшла емаль з зубів. З моменту коли прорізався зубчик емаль є, але вона дозріває півтора - два роки. Пляшковий карієс у дитини можуть спричинити нічні прийоми солодких соків, компотів і молочної суміші. Щоб уникнути пляшкового карієсу після прийому напоїв обов'язково потрібно почистити або обтерти водою зуби. Не рекомендується вживати солодкі компоти та соки на ніч.



– Чи можна використовувати гелі, рідини та мазі для полегшення болі коли у дитини ріжуться зубки? Чи безпечні вони?



– Вони безпечні, але слід розуміти що коли у дитини прорізуються зуби паралельно іде розвиток слинних залоз. Зазвичай мазі та гелі йдуть з фруктовими смаками тому у дитини може виникнути на них алергія, вони не мають основи, що фіксує і змиваються відразу слиною. Якщо у дитини під час прорізування зубів висока температура рекомендується застосовувати, в залежності від віку, свічки «Нурофен» або «Дентокінд» аби заспокоїти біль.Також можна масажувати дитині ясна.



– Чи дійсно пустушка впливає на прорізування зубів та прикус?



– На процес прорізування смочок не впливає, але впливає на формування неправильного прикусу. Фізіологічно до десятого місяця смоктальний рефлекс у дитини має погаситися. Оскільки дитяча щелепа є податлива, в залежності від форми пустушки вона може деформуватися.



– Звідки береться карієс? Чи правда те, що карієс це інфекційне захворювання?



– Карієс – інфекційним захворюванням. Це правда. Дитина народжується зі стерильним вмістом ротової порожнини. Категорично заборонено облизувати соску, пустушку, цілувати дитину в губи, щоб не занести інфекцію. Буває, що після вживання їжі діти можуть лягти спати й не почистити зуби. Продуктом життєдіяльності мікроорганізмів є кислота, яка прикріплюється в зубну бляшку і розчиняє емаль. Їжа яка застрягає в зубах розкладається, залишається і тому мікроби мають що їсти – звідси береться карієс.



– На скільки стан молочних і постійних зубів у дітей залежить від спадкових чинників? Які методи профілактики спадкових проблем із зубами?



– Звичайно 99 % всіх захворювань є спадковими, що стосується зубів, ми можемо коригувати їхній стан. На Волині фтору у воді мало, якщо дитина не вживає достатню кількість кисломолочних продуктів, риби, фруктів, овочів то якою б у неї не була генетика - зуби все одно будуть погані. Потрібно доглядати за зубами і відвідувати лікаря стоматолога, на ранніх етапах можна усунути більшість проблем.



– Як підібрати для дитини зубну пасту і щітку?



– Першою щіткою для дитини уже з моменту прорізування зубів може стати шматок марлі який вмочений в переварену воду. Продаються також силіконові щітки у вигляді насадки на палець яка масує ясна. На кожен вік є своя щітка.Для початку дитина може чистити зуби без пасти. Пасту можна долучати з двох років. Потрібно знати що дитячі зубні пасти бувають профілактичні і лікувально-профілактичні, відрізняються вони вмістом фтору. На кожній зубній пасті є позначка ppm яка вказує на кількість іонів фтору. Дитяча паста має позначку 500 – 1500 ppm. В старшому віці можна використовувати пасту 1500 – 2000 ppm.



– Чи варто лікувати молочні зуби, адже вони все одно випадуть?



– Їх потрібно лікувати. У молочного зуба є нерв так само як і у постійного і вони також можуть боліти. Перед прорізуванням постійного зуба у молочного розсмоктується корінь і він випадає. Якщо відбувається раннє видалення не лікованого зуба деформується зубний ряд. Зіпсований молочний зуб впливає на зачаток постійного. Часто буває що постійний зуб прорізується з жовтою плямою, тому що був хронічний запальний процес у молочного.



– Як часто потрібно відвідувати для профілактики стоматолога?



– Раз в рік, якщо немає іншої вказівки. Є діти які приходять до стоматолога що три місяці, дехто приходить раз в пів року. Стоматолог слідкує за станом зубів і в ході виникнення проблем проводить лікування.



– Якщо залишити осторонь спадковість, чому ж псуються зубки у дітей?



– Погана гігієна рота може псувати зуби і виникати карієс. Також важливу роль відіграє харчування. Коли в організмі дитини під час зростання не вистачає кальцію це може призвести до виникнення порожнин у зубах.



– Що робити батькам щоб профілактувати захворювання зубів у дітей?



–​​​​​​​ Дитину потрібно привчати чистити зуби зранку і ввечері на власному прикладі. Також потрібно обмежити вживання цукрів і надати перевагу овочам та фруктам, після вживання їжі привчити полоскати ротову порожнину



Міфи та їх спростування



1. Якщо носити брекети, то можна заробити карієс.



Насправді все залежить від гігієни ротової порожнини пацієнта. Є такі принципові лікарі ортодонти, які слідкують, щоб ротова порожнина була санована і дитина навчилася доглядати за зубами. Коли ставляться брекети, то гігієна ротової порожнини повинна бути в десятки разів краща ніж при звичайному догляді. Поки ротова порожнина не пройде санацію брекети їй не назначають.



2. Якщо дитина буде боятись стоматологів, вона краще доглядатиме за зубами



Насправді ті діти, які бояться стоматолога доглядають за зубами гірше. Дитяча стоматологія націлена на те, щоб малеча перестала боятися лікаря та почала доглядати за зубами і адаптувалася до стоматолога. Буває що діти та підлітки приходять на прийом із зубними щітками, і ми разом перед дзеркалом показуємо як правильно чистити зуби.



3. Дитяча стоматологія – це дорого



Звичайно, дитяча стоматологія дорого коштує і вона повинна фінансуватися державою краще ніж доросла. Це іде робота на майбутнє. Шкода, що навіть на теперішній час дитячій стоматології приділяється мало уваги.



Потрібно розуміти, якщо у дитинстві була отримана якісна стоматологічна допомога без стресу для малечі, то в подальшому майбутньому можна буде уникнути багато зубних захворювань. Тому привчайте дітей на власному прикладі доглядати за зубами. Стоматолог – це друг який вилікує ваші зуби і навчить їх чистити правильно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дитяча стоматологія – це досить специфічна галузь, про яку в нашій країні знають небагато. Саме через це навколо неї стільки невідомого.Чому варто давати дітям менше солодощів та навіщо щопівроку відвідувати стоматолога розповіла в інтерв'ю завідувачка відділу дитячої стоматології Луцької міської дитячої поліклініки, - пише Район.Медицина – Найважче – встановити контакт з маленьким пацієнтом і його батьками. У поліклініку приходять діти різного віку і тому важко сказати з ким легше знайти спільну мову.– На сьогодні стоматологія, зокрема і дитяча, скерована на те, щоб працювати під знеболенням. Іноді батьки самі вселяють біль своїм дітям словами: «ти тільки не бійся». Знеболення в дитячій стоматології проводиться доволі часто. Місце уколу знеболюють додатково гелем, тому діти уже в підлітковому віці починають розуміти, що їм роблять ін'єкцію. Дитина, в залежності від віку, має свої вподобання, тому лікар їхньою мовою старається пояснити, що буде відбуватися. Коли дитину приводять на профілактичний огляд, то контакт із нею встановлюється простіше. При спілкуванні з дитиною потрібно звернути увагу на те, як з нею розмовляють батьки, щоб повторити їхню тактику спілкування.– Перше відвідування дитячого стоматолога може відбутися за порадою сімейного лікаря у два - три місяці. Може бути, що у дитини коротка вуздечка язика тому вона погано смокче і втомлюється під час грудного вигодовування. В такому випадку сімейний лікар відправляє дитину до хірурга. Якщо у дитини ротова порожнина здорова, прорізалися перші зуби або настав рік – саме час на власному прикладі привчати її відвідувати стоматолога.Маленьким дітям дивитися зуби буває важко. Іноді лікувати зуби діти дають не одразу, тому краще прийти до стоматолога два - три рази аби малеча перестала боятися.– Пляшковий карієс - це ранній карієс який виникає на центральних зубах верхньої щелепи. Він виглядає так, ніби у дитини зійшла емаль з зубів. З моменту коли прорізався зубчик емаль є, але вона дозріває півтора - два роки. Пляшковий карієс у дитини можуть спричинити нічні прийоми солодких соків, компотів і молочної суміші. Щоб уникнути пляшкового карієсу після прийому напоїв обов'язково потрібно почистити або обтерти водою зуби. Не рекомендується вживати солодкі компоти та соки на ніч.– Вони безпечні, але слід розуміти що коли у дитини прорізуються зуби паралельно іде розвиток слинних залоз. Зазвичай мазі та гелі йдуть з фруктовими смаками тому у дитини може виникнути на них алергія, вони не мають основи, що фіксує і змиваються відразу слиною. Якщо у дитини під час прорізування зубів висока температура рекомендується застосовувати, в залежності від віку, свічки «Нурофен» або «Дентокінд» аби заспокоїти біль.Також можна масажувати дитині ясна.– На процес прорізування смочок не впливає, але впливає на формування неправильного прикусу. Фізіологічно до десятого місяця смоктальний рефлекс у дитини має погаситися. Оскільки дитяча щелепа є податлива, в залежності від форми пустушки вона може деформуватися.– Карієс – інфекційним захворюванням. Це правда. Дитина народжується зі стерильним вмістом ротової порожнини. Категорично заборонено облизувати соску, пустушку, цілувати дитину в губи, щоб не занести інфекцію. Буває, що після вживання їжі діти можуть лягти спати й не почистити зуби. Продуктом життєдіяльності мікроорганізмів є кислота, яка прикріплюється в зубну бляшку і розчиняє емаль. Їжа яка застрягає в зубах розкладається, залишається і тому мікроби мають що їсти – звідси береться карієс.– Звичайно 99 % всіх захворювань є спадковими, що стосується зубів, ми можемо коригувати їхній стан. На Волині фтору у воді мало, якщо дитина не вживає достатню кількість кисломолочних продуктів, риби, фруктів, овочів то якою б у неї не була генетика - зуби все одно будуть погані. Потрібно доглядати за зубами і відвідувати лікаря стоматолога, на ранніх етапах можна усунути більшість проблем.– Першою щіткою для дитини уже з моменту прорізування зубів може стати шматок марлі який вмочений в переварену воду. Продаються також силіконові щітки у вигляді насадки на палець яка масує ясна. На кожен вік є своя щітка.Для початку дитина може чистити зуби без пасти. Пасту можна долучати з двох років. Потрібно знати що дитячі зубні пасти бувають профілактичні і лікувально-профілактичні, відрізняються вони вмістом фтору. На кожній зубній пасті є позначка ppm яка вказує на кількість іонів фтору. Дитяча паста має позначку 500 – 1500 ppm. В старшому віці можна використовувати пасту 1500 – 2000 ppm.– Їх потрібно лікувати. У молочного зуба є нерв так само як і у постійного і вони також можуть боліти. Перед прорізуванням постійного зуба у молочного розсмоктується корінь і він випадає. Якщо відбувається раннє видалення не лікованого зуба деформується зубний ряд. Зіпсований молочний зуб впливає на зачаток постійного. Часто буває що постійний зуб прорізується з жовтою плямою, тому що був хронічний запальний процес у молочного.– Раз в рік, якщо немає іншої вказівки. Є діти які приходять до стоматолога що три місяці, дехто приходить раз в пів року. Стоматолог слідкує за станом зубів і в ході виникнення проблем проводить лікування.– Погана гігієна рота може псувати зуби і виникати карієс. Також важливу роль відіграє харчування. Коли в організмі дитини під час зростання не вистачає кальцію це може призвести до виникнення порожнин у зубах.–​​​​​​​ Дитину потрібно привчати чистити зуби зранку і ввечері на власному прикладі. Також потрібно обмежити вживання цукрів і надати перевагу овочам та фруктам, після вживання їжі привчити полоскати ротову порожнинуНасправді все залежить від гігієни ротової порожнини пацієнта. Є такі принципові лікарі ортодонти, які слідкують, щоб ротова порожнина була санована і дитина навчилася доглядати за зубами. Коли ставляться брекети, то гігієна ротової порожнини повинна бути в десятки разів краща ніж при звичайному догляді. Поки ротова порожнина не пройде санацію брекети їй не назначають.Насправді ті діти, які бояться стоматолога доглядають за зубами гірше. Дитяча стоматологія націлена на те, щоб малеча перестала боятися лікаря та почала доглядати за зубами і адаптувалася до стоматолога. Буває що діти та підлітки приходять на прийом із зубними щітками, і ми разом перед дзеркалом показуємо як правильно чистити зуби.Звичайно, дитяча стоматологія дорого коштує і вона повинна фінансуватися державою краще ніж доросла. Це іде робота на майбутнє. Шкода, що навіть на теперішній час дитячій стоматології приділяється мало уваги.Потрібно розуміти, якщо у дитинстві була отримана якісна стоматологічна допомога без стресу для малечі, то в подальшому майбутньому можна буде уникнути багато зубних захворювань. Тому привчайте дітей на власному прикладі доглядати за зубами. Стоматолог – це друг який вилікує ваші зуби і навчить їх чистити правильно.

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