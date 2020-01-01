У хлопця з Волині вилучили «арсенал» викраденої техніки та дорогих речей





Зварювальний апарат, набір слюсарних ключів, «болгарки», шуруповерти, мотокоса, бензопила, перфоратор, велосипеди, пилосос, телевізори, ноутбуки, мобільні телефони, - усе це вилучили днями в мешканця Іваничівського району,



Крім того, у 20-річного підозрюваного знайшли старовинні церковні книги, які можуть мати значну цінність, різноманітні біноклі та моноклі, пневматичну рушницю та металевий предмет, ззовні схожий на холодну зброю.



Обшук провели в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України працівники Іваничівського та Нововолинського відділень поліції: поліцейські за оперативною інформацією встановили, що ця особа могла бути причетною до викрадення скутера у місцевого мешканця. Однак за результатами санкціонованого обшуку чоловікові тепер може загрожувати кримінальна відповідальність за кількома статтями Кримінального Кодексу.



Тривають слідчі дії.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Арсенал» техніки та дорогих речей вилучили поліцейські у 20-річного волинянина. Поліцейські підозрюють, що предмети та техніка викрадались протягом тривалого часу у мешканців Іваничівського району та м. Нововолинськ.Зварювальний апарат, набір слюсарних ключів, «болгарки», шуруповерти, мотокоса, бензопила, перфоратор, велосипеди, пилосос, телевізори, ноутбуки, мобільні телефони, - усе це вилучили днями в мешканця Іваничівського району, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Крім того, у 20-річного підозрюваного знайшли старовинні церковні книги, які можуть мати значну цінність, різноманітні біноклі та моноклі, пневматичну рушницю та металевий предмет, ззовні схожий на холодну зброю.Обшук провели в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України працівники Іваничівського та Нововолинського відділень поліції: поліцейські за оперативною інформацією встановили, що ця особа могла бути причетною до викрадення скутера у місцевого мешканця. Однак за результатами санкціонованого обшуку чоловікові тепер може загрожувати кримінальна відповідальність за кількома статтями Кримінального Кодексу.Тривають слідчі дії.

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