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У хлопця з Волині вилучили «арсенал» викраденої техніки та дорогих речей

У хлопця з Волині вилучили «арсенал» викраденої техніки та дорогих речей
«Арсенал» техніки та дорогих речей вилучили поліцейські у 20-річного волинянина. Поліцейські підозрюють, що предмети та техніка викрадались протягом тривалого часу у мешканців Іваничівського району та м. Нововолинськ.

Зварювальний апарат, набір слюсарних ключів, «болгарки», шуруповерти, мотокоса, бензопила, перфоратор, велосипеди, пилосос, телевізори, ноутбуки, мобільні телефони, - усе це вилучили днями в мешканця Іваничівського району, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Крім того, у 20-річного підозрюваного знайшли старовинні церковні книги, які можуть мати значну цінність, різноманітні біноклі та моноклі, пневматичну рушницю та металевий предмет, ззовні схожий на холодну зброю.

Обшук провели в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України працівники Іваничівського та Нововолинського відділень поліції: поліцейські за оперативною інформацією встановили, що ця особа могла бути причетною до викрадення скутера у місцевого мешканця. Однак за результатами санкціонованого обшуку чоловікові тепер може загрожувати кримінальна відповідальність за кількома статтями Кримінального Кодексу.

Тривають слідчі дії.

У хлопця з Волині вилучили «арсенал» викраденої техніки та дорогих речей


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Теги: Іваничівський район, крадіжки
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