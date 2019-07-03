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У волинській ОТГ відкрили поліцейську станцію

У волинській ОТГ відкрили поліцейську станцію
На території Велицької ОТГ в селі Сільце 29 липня офіційно відкрили поліцейську станцію.

Про це повідомляють на сайті волинської громади.

Під час відкриття були присутні представники Національної поліції, дільничний офіцер громади, старший лейтенант поліції Кулик Богдан Степанович та сільський голова Ковальчук Віктор Васильович.

Як зазначили у пресслужбі громади, ця подія стала логічним продовженням успішної участі Велицької сільської ради в проекті "Поліцейський офіцер громади".

У волинській ОТГ відкрили поліцейську станцію


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Теги: Велицька ОТГ, поліцейська станція
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