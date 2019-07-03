У волинській ОТГ відкрили поліцейську станцію





Про це



Під час відкриття були присутні представники Національної поліції, дільничний офіцер громади, старший лейтенант поліції Кулик Богдан Степанович та сільський голова Ковальчук Віктор Васильович.



Як зазначили у пресслужбі громади, ця подія стала логічним продовженням успішної участі Велицької сільської ради в проекті "Поліцейський офіцер громади".







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Велицької ОТГ в селі Сільце 29 липня офіційно відкрили поліцейську станцію.Про це повідомляють на сайті волинської громади.Під час відкриття були присутні представники Національної поліції, дільничний офіцер громади, старший лейтенант поліціїта сільський головаЯк зазначили у пресслужбі громади, ця подія стала логічним продовженням успішної участі Велицької сільської ради в проекті "Поліцейський офіцер громади".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію