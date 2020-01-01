Вимагав повернути гроші за товар: у Луцьку чоловік потрощив авто працівниці магазину





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 24 липня, пише



Ще 13 вересня 2019 року близько 11 години він перебував у приміщенні магазину «Галерея вікон та дверей», що на вулиці Набережній. Чоловік вимагав у жінки, що знаходилася тут, повернути кошти за куплений ним товар. А потім погрожував пошкодити її майно, а саме – розбити та зламати товари в магазині.



Коли ж жінка йому відмовила, той вирішив пошкодити її авто - Hyundai i30, який був припаркований поруч. А саме розбив фару, двері, дзеркала, бампер. Згідно з висновком експертизи сума збитків становить 32 тисяч 321 гривню.



Чоловік у ході досудового слідства уклав угоду з прокурором про винуватість. Її затвердив суд. Підсудному дали рік умовно. Чоловік добровільно відшкодував завдану шкоду, вибачився перед потерпілою та повністю примирився з нею.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік у Луцьку вимагав повернення грошей у магазину, а коли отримав відмову – подряпав авто працівника, завдавши збитки на 32 тисячі гривень.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 24 липня, пише ІА "Конкурент" Ще 13 вересня 2019 року близько 11 години він перебував у приміщенні магазину «Галерея вікон та дверей», що на вулиці Набережній. Чоловік вимагав у жінки, що знаходилася тут, повернути кошти за куплений ним товар. А потім погрожував пошкодити її майно, а саме – розбити та зламати товари в магазині.Коли ж жінка йому відмовила, той вирішив пошкодити її авто - Hyundai i30, який був припаркований поруч. А саме розбив фару, двері, дзеркала, бампер. Згідно з висновком експертизи сума збитків становить 32 тисяч 321 гривню.Чоловік у ході досудового слідства уклав угоду з прокурором про винуватість. Її затвердив суд. Підсудному дали рік умовно. Чоловік добровільно відшкодував завдану шкоду, вибачився перед потерпілою та повністю примирився з нею.

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