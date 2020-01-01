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Вимагав повернути гроші за товар: у Луцьку чоловік потрощив авто працівниці магазину

Вимагав повернути гроші за товар: у Луцьку чоловік потрощив авто працівниці магазину
Чоловік у Луцьку вимагав повернення грошей у магазину, а коли отримав відмову – подряпав авто працівника, завдавши збитки на 32 тисячі гривень.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 24 липня, пише ІА "Конкурент".

Ще 13 вересня 2019 року близько 11 години він перебував у приміщенні магазину «Галерея вікон та дверей», що на вулиці Набережній. Чоловік вимагав у жінки, що знаходилася тут, повернути кошти за куплений ним товар. А потім погрожував пошкодити її майно, а саме – розбити та зламати товари в магазині.

Коли ж жінка йому відмовила, той вирішив пошкодити її авто - Hyundai i30, який був припаркований поруч. А саме розбив фару, двері, дзеркала, бампер. Згідно з висновком експертизи сума збитків становить 32 тисяч 321 гривню.

Чоловік у ході досудового слідства уклав угоду з прокурором про винуватість. Її затвердив суд. Підсудному дали рік умовно. Чоловік добровільно відшкодував завдану шкоду, вибачився перед потерпілою та повністю примирився з нею.

Зображення ілюстративне

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Теги: магазин, автомобіль, пошкодження, суд, вирок
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