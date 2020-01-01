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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У районі на Волині одужали усі хворі на коронавірус

У районі на Волині одужали усі хворі на коронавірус
Станом на ранок 3 серпня у Старовижівському районі немає жодного хворого на коронавірус – всі одужали.

Про це йдеться на сайті райдержадміністрації.

За весь період спостереження COVID-19 виявили у 84 жителів району. Два випадки хвороби завершились летально.

"Продовжуймо максимально дотримуватися карантинних обмежень - не забуваймо одягати маски в публічних місцях і транспорті, користуватись антисептиками та дотримуватись соціальної дистанції. Це єдиний спосіб зупинити поширення COVID-19", - наголосили у пресслужбі РДА.

Нагадаємо, за останню добу на Волині зареєстрували 61 новий випадок захворювання на COVID-19, найбільше хворих виявили у Луцьку - 26. Загалом станом на 3 серпня в області - 3949 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР.

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Теги: коронавірус, Старовижівський район, одужання
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