У районі на Волині одужали усі хворі на коронавірус





Про це



За весь період спостереження COVID-19 виявили у 84 жителів району. Два випадки хвороби завершились летально.



"Продовжуймо максимально дотримуватися карантинних обмежень - не забуваймо одягати маски в публічних місцях і транспорті, користуватись антисептиками та дотримуватись соціальної дистанції. Це єдиний спосіб зупинити поширення COVID-19", - наголосили у пресслужбі РДА.



Нагадаємо, за останню добу на Волині зареєстрували 61 новий випадок захворювання на COVID-19, найбільше хворих виявили у Луцьку - 26. Загалом станом на 3 серпня в області - 3949 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на ранок 3 серпня у Старовижівському районі немає жодного хворого на коронавірус – всі одужали.Про це йдеться на сайті райдержадміністрації.За весь період спостереження COVID-19 виявили у 84 жителів району. Два випадки хвороби завершились летально."Продовжуймо максимально дотримуватися карантинних обмежень - не забуваймо одягати маски в публічних місцях і транспорті, користуватись антисептиками та дотримуватись соціальної дистанції. Це єдиний спосіб зупинити поширення COVID-19", - наголосили у пресслужбі РДА.Нагадаємо, за останню добу нанайбільше хворих виявили у Луцьку - 26. Загалом станом на 3 серпня в області - 3949 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР.

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