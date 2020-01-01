У районі на Волині одужали усі хворі на коронавірус
Сьогодні, 12:02
Станом на ранок 3 серпня у Старовижівському районі немає жодного хворого на коронавірус – всі одужали.
Про це йдеться на сайті райдержадміністрації.
За весь період спостереження COVID-19 виявили у 84 жителів району. Два випадки хвороби завершились летально.
"Продовжуймо максимально дотримуватися карантинних обмежень - не забуваймо одягати маски в публічних місцях і транспорті, користуватись антисептиками та дотримуватись соціальної дистанції. Це єдиний спосіб зупинити поширення COVID-19", - наголосили у пресслужбі РДА.
Нагадаємо, за останню добу на Волині зареєстрували 61 новий випадок захворювання на COVID-19, найбільше хворих виявили у Луцьку - 26. Загалом станом на 3 серпня в області - 3949 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР.
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Про це йдеться на сайті райдержадміністрації.
За весь період спостереження COVID-19 виявили у 84 жителів району. Два випадки хвороби завершились летально.
"Продовжуймо максимально дотримуватися карантинних обмежень - не забуваймо одягати маски в публічних місцях і транспорті, користуватись антисептиками та дотримуватись соціальної дистанції. Це єдиний спосіб зупинити поширення COVID-19", - наголосили у пресслужбі РДА.
Нагадаємо, за останню добу на Волині зареєстрували 61 новий випадок захворювання на COVID-19, найбільше хворих виявили у Луцьку - 26. Загалом станом на 3 серпня в області - 3949 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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