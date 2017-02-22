вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чоловік, який захопив банк у центрі Києва, вимагає присутності журналістів. ОНОВЛЕНО

Чоловік, який захопив банк у центрі Києва, вимагає присутності журналістів. ОНОВЛЕНО
Чоловік, який захопив відділення №12 ПАТ «Універсал банк» у Києві, що знаходиться в бізнес-центрі «Леонардо», вимагає присутності представників ЗМІ.

Про це повідомляє Служба безпеки УКраїни.

На місці створений оперативний штаб СБУ та поліції. Ввели в дію план спеціальної операції СБУ «Бумеранг». Керівництво операції взяла на себе СБУ.

В заручниках перебуває одна людина, інші - евакуйовані. Ситуація під контролем.

Наразі вживаються заходи з встановлення контакту з зловмисником. Злочинець вимагає присутності журналістів. За попередніми даними, при собі має велику спортивну сумку і портфель, від сумки до ноги прикріплено провід.

Попередньо встановили, що зловмисником є Карімов Сухроб Рахматович, 25.03.1988р.н., уродженець м. Самарканд, громадянин Узбекистану.

Станом на 15:00 заступник очільника МВС Антон Геращенко повідомив, що чоловіка затримали. Вибуху не сталося. На місці працюють вибухотехніки. Далі суд і тривале тюремне ув'язнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Київ, захоплення банку, вимоги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Журналісти в Україні? Кого не шкода : лещенко, мустафа наєб, г@ндон і весь 5 анал разом з прямокишковим.
Відповісти
Шатун! Шатун! Шатун!
Відповісти
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині чоловік впав з воза і загинув
Сьогодні, 15:22
У Луцьку в серпні пройдуть змагання з легкої атлетики
Сьогодні, 15:08
Чоловік, який захопив банк у центрі Києва, вимагає присутності журналістів. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14:58
Чи штрафуватимуть луцьких перевізників та підприємців за недотримання жорсткого карантину
Сьогодні, 14:45
У Луцьку на коронавірус захворів працівник суду
Сьогодні, 14:10
Схожі новини
У Києві відбувся Марш національної гідності У Києві відбувся Марш національної гідності
22 лютий, 2017, 12:32
У центрі Києва невідомий захопив банк та погрожує вибухівкою У центрі Києва невідомий захопив банк та погрожує вибухівкою
Сьогодні, 13:21
У Києві двоє чоловіків викрали маршрутку і ганяли вулицями. ВІДЕО У Києві двоє чоловіків викрали маршрутку і ганяли вулицями. ВІДЕО
28 липень, 00:39
В гуртожитку київського університету – спалах коронавірусу В гуртожитку київського університету – спалах коронавірусу
26 липень, 17:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі п'яний українець з ножем розгулював пляжем і чіплявся до відпочивальників
Сьогодні, 15:46
 0
На Волині чоловік впав з воза і загинув
Сьогодні, 15:22
 0
У Луцьку в серпні пройдуть змагання з легкої атлетики
Сьогодні, 15:08
 0
Чоловік, який захопив банк у центрі Києва, вимагає присутності журналістів. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14:58
 0
Чи штрафуватимуть луцьких перевізників та підприємців за недотримання жорсткого карантину
Сьогодні, 14:45
 0
Медіа
відео
1/8