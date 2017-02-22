Чоловік, який захопив банк у центрі Києва, вимагає присутності журналістів. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14:58
Чоловік, який захопив відділення №12 ПАТ «Універсал банк» у Києві, що знаходиться в бізнес-центрі «Леонардо», вимагає присутності представників ЗМІ.
Про це повідомляє Служба безпеки УКраїни.
На місці створений оперативний штаб СБУ та поліції. Ввели в дію план спеціальної операції СБУ «Бумеранг». Керівництво операції взяла на себе СБУ.
В заручниках перебуває одна людина, інші - евакуйовані. Ситуація під контролем.
Наразі вживаються заходи з встановлення контакту з зловмисником. Злочинець вимагає присутності журналістів. За попередніми даними, при собі має велику спортивну сумку і портфель, від сумки до ноги прикріплено провід.
Попередньо встановили, що зловмисником є Карімов Сухроб Рахматович, 25.03.1988р.н., уродженець м. Самарканд, громадянин Узбекистану.
Станом на 15:00 заступник очільника МВС Антон Геращенко повідомив, що чоловіка затримали. Вибуху не сталося. На місці працюють вибухотехніки. Далі суд і тривале тюремне ув'язнення.
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Про це повідомляє Служба безпеки УКраїни.
На місці створений оперативний штаб СБУ та поліції. Ввели в дію план спеціальної операції СБУ «Бумеранг». Керівництво операції взяла на себе СБУ.
В заручниках перебуває одна людина, інші - евакуйовані. Ситуація під контролем.
Наразі вживаються заходи з встановлення контакту з зловмисником. Злочинець вимагає присутності журналістів. За попередніми даними, при собі має велику спортивну сумку і портфель, від сумки до ноги прикріплено провід.
Попередньо встановили, що зловмисником є Карімов Сухроб Рахматович, 25.03.1988р.н., уродженець м. Самарканд, громадянин Узбекистану.
Станом на 15:00 заступник очільника МВС Антон Геращенко повідомив, що чоловіка затримали. Вибуху не сталося. На місці працюють вибухотехніки. Далі суд і тривале тюремне ув'язнення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Журналісти в Україні? Кого не шкода : лещенко, мустафа наєб, г@ндон і весь 5 анал разом з прямокишковим.
Шатун! Шатун! Шатун!
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