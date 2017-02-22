Чоловік, який захопив банк у центрі Києва, вимагає присутності журналістів. ОНОВЛЕНО

відділення №12 ПАТ «Універсал банк» у Києві, що знаходиться в бізнес-центрі «Леонардо», вимагає присутності представників ЗМІ.



Про це



На місці створений оперативний штаб СБУ та поліції. Ввели в дію план спеціальної операції СБУ «Бумеранг». Керівництво операції взяла на себе СБУ.



В заручниках перебуває одна людина, інші - евакуйовані. Ситуація під контролем.



Наразі вживаються заходи з встановлення контакту з зловмисником. Злочинець вимагає присутності журналістів. За попередніми даними, при собі має велику спортивну сумку і портфель, від сумки до ноги прикріплено провід.



Попередньо встановили, що зловмисником є Карімов Сухроб Рахматович, 25.03.1988р.н., уродженець м. Самарканд, громадянин Узбекистану.



Станом на 15:00 заступник очільника МВС Антон Геращенко повідомив, що чоловіка затримали. Вибуху не сталося. На місці працюють вибухотехніки. Далі суд і тривале тюремне ув'язнення.

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