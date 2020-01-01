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В Україні дозволили експорт масок

В Україні дозволили експорт масок
Уряд скасував заборону на продаж за межі України засобів індивідуального захисту від коронавірусу.

Про це повідомляє "Газета ua", посилаючись на заступника міністра економіки Тараса Качку.

"Заборона на експорт засобів індивідуального захисту знятий. Це остання заборона на експорт, що діяв в зв'язку з коронавірусом", - написав у Facebook заступник міністра економіки Тарас Качка.

Ідея зняти заборону на експорт належить Мінекономіки і Міністерству охорони здоров'я.

"Уряд підтримав це рішення. Тому 1 серпня термін дії заборони закінчився і не був продовжений", - зазначив заступник міністра.

"З початку карантину для мене було вкрай важливим, щоб заборон не було взагалі, а якщо їх не можна було уникнути - то щоб вони були найменшими. Тому я дико радий, що Україна їх ввела так мало, заборони були обґрунтованими, і ми нарешті відмовилися від цієї практики", - додав Качка.

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Теги: маски, експорт
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Коментарі 1
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І бігом продавати китайську гуманітарку, поки не просрочена!
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