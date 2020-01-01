На Київщині затримали педофіла, який розбещував 13-річного хлопчика

У Київській області затримали чоловіка, якого підозрюють у розбещенні дитини.Зазначаєтья, що 48-річний житель Вишневого в стані алкогольного сп’яніння вчинив розпусні дії відносно 13-річного хлопчика, - інформує відділ комунікації поліції Київської області.На спецлінію 102 зателефонували небайдужі громадяни, які побачили, що в салоні авто, припаркованого на одній з вулиць міста Вишневе, дорослий чоловік вчиняє розпусні дії відносно дитини.На місце події одразу прибув наряд громадського формування «Департамент охорони» та затримали зловмисника, якого передали працівникам поліції.Відповідно до ст. 208 КПК України затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України. Чоловікові оголосили про підозру у скоєнні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою.