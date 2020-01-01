«Червона» карантинна зона: чи працюють дитячі садки у Луцьку
Сьогодні, 14:07
Згідно з рішенням Державної комісії ТЕБ та НС, дошкільні заклади у Луцьку з 3-го серпня мали б бути закриті. Станом на 3 серпня ДНЗ працюють у звичному режимі.
Про це розповіла Суспільному начальниця міського управління освіти Зіновія Лещенко.
Зі слів Зіновії Лещенко, міське управління освіти у прийнятті рішення щодо роботи дитсадків у "червоній" зоні керувалося вказівками Луцькради, а не Державної комісії ТЕБ та НС.
З 42-х луцьких садочків нині працює 41 заклад, розповіла начальниця управління освіти міської ради Зіновія Лещенко. Сьогодні у садочках 2 712 дітей. Жодна дитина не захворіла. З її слів, закритий лише садочок у Прилуцькому Старостинському окрузі.
До закладу дошкільної освіти №10 сьогодні батьки привели 127 дітей, каже завідувачка Валентина Костюк. Додає, заклад відкрили 3 червня. О 8.30 вхідні ворота закривають на замки, аби сторонні не заходили на територію закладу.
"У груповому приміщенні заховані іграшки. Ще перед відкриттям - забрані килими, щоб добре оброблялася підлога. Столи розставлені по всій групі", - розповідає директорка садочка.
На території дитсадка № 10 на двох входах роблять температурний скринінг. Медсестра закладу Олена Слебік каже: мають 15 безконтактних термоментів. Температуру вимірюють не лише дітям, а й вихователям тричі на день. Вищої за 36,7 ні в кого з відвідувачів дошкільного закладу не було, - розповідає жінка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповіла Суспільному начальниця міського управління освіти Зіновія Лещенко.
Зі слів Зіновії Лещенко, міське управління освіти у прийнятті рішення щодо роботи дитсадків у "червоній" зоні керувалося вказівками Луцькради, а не Державної комісії ТЕБ та НС.
З 42-х луцьких садочків нині працює 41 заклад, розповіла начальниця управління освіти міської ради Зіновія Лещенко. Сьогодні у садочках 2 712 дітей. Жодна дитина не захворіла. З її слів, закритий лише садочок у Прилуцькому Старостинському окрузі.
До закладу дошкільної освіти №10 сьогодні батьки привели 127 дітей, каже завідувачка Валентина Костюк. Додає, заклад відкрили 3 червня. О 8.30 вхідні ворота закривають на замки, аби сторонні не заходили на територію закладу.
"У груповому приміщенні заховані іграшки. Ще перед відкриттям - забрані килими, щоб добре оброблялася підлога. Столи розставлені по всій групі", - розповідає директорка садочка.
На території дитсадка № 10 на двох входах роблять температурний скринінг. Медсестра закладу Олена Слебік каже: мають 15 безконтактних термоментів. Температуру вимірюють не лише дітям, а й вихователям тричі на день. Вищої за 36,7 ні в кого з відвідувачів дошкільного закладу не було, - розповідає жінка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Волинській єпархії ПЦУ – новий підрозділ
Сьогодні, 15:03
«Червона» карантинна зона: чи працюють дитячі садки у Луцьку
Сьогодні, 14:07
На Волині дівчина впала з мотоцикла і травмувалась
Сьогодні, 14:03
На волинській митниці у пасажира автобуса знайшли наркотики
Сьогодні, 13:50