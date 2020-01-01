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У Луцьку музеї пішли на карантин

У Луцьку музеї пішли на карантин
Волинський краєзнавчий музей оголосив про тимчасове припинення роботи через карантин.

Про це інформують на сторінці закладу в facebook.

Зокрема, повідомляють про те, що не працюватимуть Волинський краєзнавчий музей, Музей волинської ікони, Художній музей, Музей історії Луцького братства.

"Шановні відвідувачі, у зв’язку з тим, що державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначила Луцьк як «червону зону» з поширення коронавірусу, Волинський краєзнавчий музей та його відділи у місті Луцьку (Музей волинської ікони, Художній музей, Музей історії Луцького братства) не працюють для відвідувачів до 9 серпня включно".

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Теги: музей, карантин
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