У Луцьку музеї пішли на карантин





Про це інформують на сторінці закладу в



Зокрема, повідомляють про те, що не працюватимуть Волинський краєзнавчий музей, Музей волинської ікони, Художній музей, Музей історії Луцького братства.



"Шановні відвідувачі, у зв’язку з тим, що державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначила Луцьк як «червону зону» з поширення коронавірусу, Волинський краєзнавчий музей та його відділи у місті Луцьку (Музей волинської ікони, Художній музей, Музей історії Луцького братства) не працюють для відвідувачів до 9 серпня включно".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський краєзнавчий музей оголосив про тимчасове припинення роботи через карантин.Про це інформують на сторінці закладу в facebook Зокрема, повідомляють про те, що не працюватимуть Волинський краєзнавчий музей, Музей волинської ікони, Художній музей, Музей історії Луцького братства."Шановні відвідувачі, у зв’язку з тим, що державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначила Луцьк як «червону зону» з поширення коронавірусу, Волинський краєзнавчий музей та його відділи у місті Луцьку (Музей волинської ікони, Художній музей, Музей історії Луцького братства) не працюють для відвідувачів до 9 серпня включно".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію