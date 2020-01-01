У Луцьку музеї пішли на карантин
Сьогодні, 01:12
Волинський краєзнавчий музей оголосив про тимчасове припинення роботи через карантин.
Про це інформують на сторінці закладу в facebook.
Зокрема, повідомляють про те, що не працюватимуть Волинський краєзнавчий музей, Музей волинської ікони, Художній музей, Музей історії Луцького братства.
"Шановні відвідувачі, у зв’язку з тим, що державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначила Луцьк як «червону зону» з поширення коронавірусу, Волинський краєзнавчий музей та його відділи у місті Луцьку (Музей волинської ікони, Художній музей, Музей історії Луцького братства) не працюють для відвідувачів до 9 серпня включно".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують на сторінці закладу в facebook.
Зокрема, повідомляють про те, що не працюватимуть Волинський краєзнавчий музей, Музей волинської ікони, Художній музей, Музей історії Луцького братства.
"Шановні відвідувачі, у зв’язку з тим, що державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначила Луцьк як «червону зону» з поширення коронавірусу, Волинський краєзнавчий музей та його відділи у місті Луцьку (Музей волинської ікони, Художній музей, Музей історії Луцького братства) не працюють для відвідувачів до 9 серпня включно".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку музеї пішли на карантин
Сьогодні, 01:12
5 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Потужний вибух у порту Бейрута зруйнував усе в радіусі 4 кілометрів, повідомляють про 3 тисячі поранених. ВІДЕО
04 серпень, 22:43