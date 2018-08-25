Волинські параканоїсти стали чемпіонами України. ФОТО
05 серпень, 22:59
Представники Волині вдало виступили на чемпіонаті України з параканое серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату.
Про це йдеться на сторінці Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".
Змагання відбувалися 1 серпня 2020 року у місті Дніпро.
Волинську область представляли Марина Мажула та Сергій Ємельянов.
Марина Мажула виборола 1 місце у програмі (жінки KL-1200 м) та 1 місце у програмі (жінки KL-1500 м).
Сергій Ємельянов виборов 1 місце у програмі (чоловіки KL-3 200 м) та 1 місце у програмі (чоловіки KL-3 500 м).
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Про це йдеться на сторінці Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".
Змагання відбувалися 1 серпня 2020 року у місті Дніпро.
Волинську область представляли Марина Мажула та Сергій Ємельянов.
Марина Мажула виборола 1 місце у програмі (жінки KL-1200 м) та 1 місце у програмі (жінки KL-1500 м).
Сергій Ємельянов виборов 1 місце у програмі (чоловіки KL-3 200 м) та 1 місце у програмі (чоловіки KL-3 500 м).
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