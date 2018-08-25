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Волинські параканоїсти стали чемпіонами України. ФОТО

Волинські параканоїсти стали чемпіонами України. ФОТО
Представники Волині вдало виступили на чемпіонаті України з параканое серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату.

Про це йдеться на сторінці Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".

Змагання відбувалися 1 серпня 2020 року у місті Дніпро.

Волинську область представляли Марина Мажула та Сергій Ємельянов.
Волинські параканоїсти стали чемпіонами України. ФОТО


Марина Мажула виборола 1 місце у програмі (жінки KL-1200 м) та 1 місце у програмі (жінки KL-1500 м).
Волинські параканоїсти стали чемпіонами України. ФОТО

Сергій Ємельянов виборов 1 місце у програмі (чоловіки KL-3 200 м) та 1 місце у програмі (чоловіки KL-3 500 м).
Волинські параканоїсти стали чемпіонами України. ФОТО

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Теги: Волинь, спорт, параканое
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