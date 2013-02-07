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В небезпеці опинилась вся багатоповерхівка: у Луцьку через газову плиту ледь не стався вибух

В небезпеці опинилась вся багатоповерхівка: у Луцьку через газову плиту ледь не стався вибух
У Луцьку запобігли вибуху в багатоповерхівці.

Про це інформує пресслужба АТ "Волиньгаз".

Зазначається, що днями на «104» надійшов виклик від мешканців п’ятиповерхівки у місті Луцьку, які поскаржились на запах газу.

На місці події фахівці аварійно-диспетчерської служби «Волиньгазу» з’ясували, що концентрація газоповітряної суміші більше 1% (вибухонебезпечний рівень – 5-15%). Спеціалісти швидко перекрили газопостачання, аби уникнути надзвичайної ситуації.

Виявилося, що газова плита в оселі знаходиться в аварійному стані. Власники, на жаль, не звертали на це увагу. Тому в небезпеці опинився весь будинок, а це – 90 квартир.


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Теги: небезпека, вибух, газ, Луцьк
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