В небезпеці опинилась вся багатоповерхівка: у Луцьку через газову плиту ледь не стався вибух
Сьогодні, 10:21
У Луцьку запобігли вибуху в багатоповерхівці.
Про це інформує пресслужба АТ "Волиньгаз".
Зазначається, що днями на «104» надійшов виклик від мешканців п’ятиповерхівки у місті Луцьку, які поскаржились на запах газу.
На місці події фахівці аварійно-диспетчерської служби «Волиньгазу» з’ясували, що концентрація газоповітряної суміші більше 1% (вибухонебезпечний рівень – 5-15%). Спеціалісти швидко перекрили газопостачання, аби уникнути надзвичайної ситуації.
Виявилося, що газова плита в оселі знаходиться в аварійному стані. Власники, на жаль, не звертали на це увагу. Тому в небезпеці опинився весь будинок, а це – 90 квартир.
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Про це інформує пресслужба АТ "Волиньгаз".
Зазначається, що днями на «104» надійшов виклик від мешканців п’ятиповерхівки у місті Луцьку, які поскаржились на запах газу.
На місці події фахівці аварійно-диспетчерської служби «Волиньгазу» з’ясували, що концентрація газоповітряної суміші більше 1% (вибухонебезпечний рівень – 5-15%). Спеціалісти швидко перекрили газопостачання, аби уникнути надзвичайної ситуації.
Виявилося, що газова плита в оселі знаходиться в аварійному стані. Власники, на жаль, не звертали на це увагу. Тому в небезпеці опинився весь будинок, а це – 90 квартир.
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