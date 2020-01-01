На Рівненщині – подвійна аварія: постраждали 6 людей, серед них – дитина. ФОТО 18+

Поблизу села Панталія Дубенського району сталася аварія за участю трьох автомобілів. Один автомобіль загорівся.Повідомлення про пожежу надійшло 6 серпня об 11:50, інформує Головне управління ДСНС у Рівненській області.На місце виклику направили два чергових пожежно-рятувальних відділення 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Дубно.На місці пригоди рятувальники з'ясували, що ДТП трапилося за участю автомобілів марок Славута, BMW та Peugeot.Автомобіль Славута був охоплений вогнем. Існувала загроза вибуху газового балону, що був в автівці. Рятувальники подали на гасіння вогнегасячі речовини. Вогонь погасили. Вибуху вдалося уникнути.Внаслідок пригоди травмувалося шестеро людей, з них одна дитина. Їм рятувальники та медики надали невідкладну медичну допомогу. Потому усіх було доставлено в Дубенську центральну районну лікарню. Наразі лікарі оцінюють їх стан.Одну полосу дороги перекривали, іншу регулювали патрульні поліцейські.На місці ДТП працювали рятувальники, медики та поліцейські.Наразі усі обставини події встановлює поліція.