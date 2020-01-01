На Рівненщині – подвійна аварія: постраждали 6 людей, серед них – дитина. ФОТО 18+
Сьогодні, 13:40
Поблизу села Панталія Дубенського району сталася аварія за участю трьох автомобілів. Один автомобіль загорівся.
Повідомлення про пожежу надійшло 6 серпня об 11:50, інформує Головне управління ДСНС у Рівненській області.
На місце виклику направили два чергових пожежно-рятувальних відділення 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Дубно.
На місці пригоди рятувальники з'ясували, що ДТП трапилося за участю автомобілів марок Славута, BMW та Peugeot.
Автомобіль Славута був охоплений вогнем. Існувала загроза вибуху газового балону, що був в автівці. Рятувальники подали на гасіння вогнегасячі речовини. Вогонь погасили. Вибуху вдалося уникнути.
Внаслідок пригоди травмувалося шестеро людей, з них одна дитина. Їм рятувальники та медики надали невідкладну медичну допомогу. Потому усіх було доставлено в Дубенську центральну районну лікарню. Наразі лікарі оцінюють їх стан.
Одну полосу дороги перекривали, іншу регулювали патрульні поліцейські.
На місці ДТП працювали рятувальники, медики та поліцейські.
Наразі усі обставини події встановлює поліція.
ФОТО 18+
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Повідомлення про пожежу надійшло 6 серпня об 11:50, інформує Головне управління ДСНС у Рівненській області.
На місце виклику направили два чергових пожежно-рятувальних відділення 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Дубно.
На місці пригоди рятувальники з'ясували, що ДТП трапилося за участю автомобілів марок Славута, BMW та Peugeot.
Автомобіль Славута був охоплений вогнем. Існувала загроза вибуху газового балону, що був в автівці. Рятувальники подали на гасіння вогнегасячі речовини. Вогонь погасили. Вибуху вдалося уникнути.
Внаслідок пригоди травмувалося шестеро людей, з них одна дитина. Їм рятувальники та медики надали невідкладну медичну допомогу. Потому усіх було доставлено в Дубенську центральну районну лікарню. Наразі лікарі оцінюють їх стан.
Одну полосу дороги перекривали, іншу регулювали патрульні поліцейські.
На місці ДТП працювали рятувальники, медики та поліцейські.
Наразі усі обставини події встановлює поліція.
ФОТО 18+
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