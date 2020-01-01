Поліцейські знищили 500 літрів самогонки, яку знайшли у волинянки
Сьогодні, 14:40
На Волині поліцейські знайшли пів тонни самогонки у жінки.
Про це йдеться на сторінці у facebook "Поліцейський офіцер громади у Волинській області".
Так, 5 серпня під час санкціонованого обшуку поліцейські офіцери Забродівської ОТГ спільно з працівниками Ратнівського відділу поліції ГУНП виявили та вилучили понад 500 літрів самогонної закваски в місцевої жительки, яка в подальшому хотіла продати алкоголь.
Тож працівники поліції притягнули до відповідальності, а продукцію знищили на місці.
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Про це йдеться на сторінці у facebook "Поліцейський офіцер громади у Волинській області".
Так, 5 серпня під час санкціонованого обшуку поліцейські офіцери Забродівської ОТГ спільно з працівниками Ратнівського відділу поліції ГУНП виявили та вилучили понад 500 літрів самогонної закваски в місцевої жительки, яка в подальшому хотіла продати алкоголь.
Тож працівники поліції притягнули до відповідальності, а продукцію знищили на місці.
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