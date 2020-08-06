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Більшість українців не планують йти у відпустку влітку

Більшість українців не планують йти у відпустку влітку
66% українців цього літа не поїдуть у відпустку та не планують її брати.

16% вже були у відпустці влітку, ще 18% — планують до кінця літа використати її, йдеться в опитування соціологічної групи Рейтинг. Про це пишуть Факти.

43% відпочиватимуть вдома, така ж кількість поїде в інші регіони. 9% виїжджали або планують поїхати закордон.

Опитування проводили 5 серпня серед 2 тис. людей віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Похибка репрезентативності: не більше 2,2%.

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Теги: відпустка, карантин
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