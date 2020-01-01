На Волині неповнолітній, який пограбував жінку з дитиною, проведе 5 років за ґратами





Оскільки у вказаний термін він здійснив злочин повторно, то Маневицький районний суд присудив йому реальне покарання: 5 років позбавлення волі, - інформує



Мова йде про злочин, який той здійснив 20 жовтня 2019 року. Увечері хлопець був на вулиці Лесі Українки в Маневичах. Він був п’яний та їхав на велосипеді, який у той день вкрав. Побачив жінку з маленькою дитиною та викрав у неї сумку. Щоб та не пручалася – вдарив її кулаком в обличчя і жінка впала. У сумці не було якихось дороговартісних речей, а звичайні засоби косметики, зарядне до телефона тощо. Сума збитків становила близько 1200 гривень.



Підліток на суді свою вину не визнав, сказав, що не винен. Однак показання потерпілої та свідків говорили про протилежне.



Знайомі хлопця також говорили, що ще зранку їздили з ним по гриби, потім хазяйнували. Згодом вони помітили, що зник велосипед з господарства.



Не залишилися поза увагою суду також дані про особу неповнолітнього обвинуваченого, а саме його умови життя та виховання, а також посередня характеристика за місцем проживання і негативна характеристика з місця навчання. Те, що він має проблеми з поведінкою, як учень – безвідповідальний, інколи спостерігаються прояви агресії, непередбачуваний у своїх вчинках.



Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду через Маневицький районний суд Волинської області упродовж 30 днів з дня його проголошення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. П’ять років за гратами проведе неповнолітній учень Маневицького професійного ліцею, який раніше вже був засуджений до двох років умовно.Оскільки у вказаний термін він здійснив злочин повторно, то Маневицький районний суд присудив йому реальне покарання: 5 років позбавлення волі, - інформує Конкурент Мова йде про злочин, який той здійснив 20 жовтня 2019 року. Увечері хлопець був на вулиці Лесі Українки в Маневичах. Він був п’яний та їхав на велосипеді, який у той день вкрав. Побачив жінку з маленькою дитиною та викрав у неї сумку. Щоб та не пручалася – вдарив її кулаком в обличчя і жінка впала. У сумці не було якихось дороговартісних речей, а звичайні засоби косметики, зарядне до телефона тощо. Сума збитків становила близько 1200 гривень.Підліток на суді свою вину не визнав, сказав, що не винен. Однак показання потерпілої та свідків говорили про протилежне.Знайомі хлопця також говорили, що ще зранку їздили з ним по гриби, потім хазяйнували. Згодом вони помітили, що зник велосипед з господарства.Не залишилися поза увагою суду також дані про особу неповнолітнього обвинуваченого, а саме його умови життя та виховання, а також посередня характеристика за місцем проживання і негативна характеристика з місця навчання. Те, що він має проблеми з поведінкою, як учень – безвідповідальний, інколи спостерігаються прояви агресії, непередбачуваний у своїх вчинках.Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду через Маневицький районний суд Волинської області упродовж 30 днів з дня його проголошення.

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