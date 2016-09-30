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Волинському священнику повернули викрадені старовинні ікони

Волинському священнику повернули викрадені старовинні ікони
Горохівські поліцейські передали викрадені церковні реліквії настоятелю пограбованого торік храму.

Нагадаємо, невідомі обікрали церкву села Смолява Горохівського району минулого року. Злодії проникли у храм та викрали три ікони, які становили вагому історико-культурну цінність, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Нещодавно поліцейські Тернопільщини затримали осіб, які організували бізнес на антикваріаті. Вони заручилися підтримкою знавців сакрального мистецтва, фахівців з юриспруденції та людей, які допомагали у пошуках, збуті реліквій та промишляли краденим. Трьох фігурантів організованої злочинної групи поліцейські затримали, оголосили їм про підозру.

А викрадене, близько шестисот церковних реліквій, з храмів Волинської, Тернопільської, Вінницької та Одеської областей вилучили та вже повертають церквам.

Зокрема, 6 серня, працівники Горохівського відділу поліції передали настоятелю храму села Смолява віднайдені ікони. Начальник місцевої поліції Андрій Литвин зазначив, що дуже приємно передавати реліквії у місце, де вони мають бути.

Настоятель храму отець Андрій розповів, що ці ікони писані ще на дереві і були придбані дуже давно, одній з них вже понад 200 років: «Наші місцеві мешканці похилого віку стверджують, що про цю ікону розповідали їх батьки, а реліквії встановили ще їх діди та прадіди. Для парафіян вони мають дуже велику історичну цінність».

Він зазначив, що ніхто вже й не сподівався, що образи повернуть, і для громади велика радість, що ікони знайшлися. Священник розповідає, що громада не була впевнена, чи поверне колекціонер нам ікони: «Поліція гарно спрацювала, пішла нам назустріч та допомогла повернути ці ікони, і вчора ми стали свідками, що справедливість перемогла».


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Теги: ікони, крадіжка, Смолява, повернення
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