Волинському священнику повернули викрадені старовинні ікони





Нагадаємо,



Нещодавно поліцейські Тернопільщини затримали осіб, які організували бізнес на антикваріаті. Вони заручилися підтримкою знавців сакрального мистецтва, фахівців з юриспруденції та людей, які допомагали у пошуках, збуті реліквій та промишляли краденим. Трьох фігурантів організованої злочинної групи поліцейські затримали, оголосили їм про підозру.



А викрадене, близько шестисот церковних реліквій, з храмів Волинської, Тернопільської, Вінницької та Одеської областей вилучили та вже повертають церквам.



Зокрема, 6 серня, працівники Горохівського відділу поліції передали настоятелю храму села Смолява віднайдені ікони. Начальник місцевої поліції Андрій Литвин зазначив, що дуже приємно передавати реліквії у місце, де вони мають бути.



Настоятель храму отець Андрій розповів, що ці ікони писані ще на дереві і були придбані дуже давно, одній з них вже понад 200 років: «Наші місцеві мешканці похилого віку стверджують, що про цю ікону розповідали їх батьки, а реліквії встановили ще їх діди та прадіди. Для парафіян вони мають дуже велику історичну цінність».



Він зазначив, що ніхто вже й не сподівався, що образи повернуть, і для громади велика радість, що ікони знайшлися. Священник розповідає, що громада не була впевнена, чи поверне колекціонер нам ікони: «Поліція гарно спрацювала, пішла нам назустріч та допомогла повернути ці ікони, і вчора ми стали свідками, що справедливість перемогла».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Горохівські поліцейські передали викрадені церковні реліквії настоятелю пограбованого торік храму.Нагадаємо, невідомі обікрали церкву села Смолява Горохівського району минулого року . Злодії проникли у храм та викрали три ікони, які становили вагому історико-культурну цінність, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Нещодавно поліцейські Тернопільщини затримали осіб, які організували бізнес на антикваріаті. Вони заручилися підтримкою знавців сакрального мистецтва, фахівців з юриспруденції та людей, які допомагали у пошуках, збуті реліквій та промишляли краденим. Трьох фігурантів організованої злочинної групи поліцейські затримали, оголосили їм про підозру.А викрадене, близько шестисот церковних реліквій, з храмів Волинської, Тернопільської, Вінницької та Одеської областей вилучили та вже повертають церквам.Зокрема, 6 серня, працівники Горохівського відділу поліції передали настоятелю храму села Смолява віднайдені ікони. Начальник місцевої поліціїзазначив, що дуже приємно передавати реліквії у місце, де вони мають бути.Настоятель храму отець Андрій розповів, що ці ікони писані ще на дереві і були придбані дуже давно, одній з них вже понад 200 років: «Наші місцеві мешканці похилого віку стверджують, що про цю ікону розповідали їх батьки, а реліквії встановили ще їх діди та прадіди. Для парафіян вони мають дуже велику історичну цінність».Він зазначив, що ніхто вже й не сподівався, що образи повернуть, і для громади велика радість, що ікони знайшлися. Священник розповідає, що громада не була впевнена, чи поверне колекціонер нам ікони: «Поліція гарно спрацювала, пішла нам назустріч та допомогла повернути ці ікони, і вчора ми стали свідками, що справедливість перемогла».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію