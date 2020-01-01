вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку капітально відремонтують частину проспекту Соборності

У Луцьку капітально відремонтують частину проспекту Соборності
У Луцьку проведуть капітальний ремонт проспекту Соборності від перетину з вулицями Чорновола до вулиці Кравчука.

Про це пише ІА «Конкурент».

Передбачають ремонт дорожнього покриття, а також тротуарів та влаштування велодоріжок, нанесення розмітки та встановлення знаків. Виконати роботи планують до кінця 2021 року.

Аукціон провели 7 серпня. Претендентів було два: ТзОВ «Луцькавтодор-сервіс» та ТОВ «ІДЕЯ».

Підприємство «Луцькавтодор-сервіс» запропонувало меншу ціну – 19 мільйонів 132,7 тис. гривень. Початкова ціна була трішки більше, аніж 20 мільйонів гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Соборності, ремонт, тендер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Для шестирічного хлопчика з Волині терміново шукають донорів крові
Сьогодні, 07:23
У Луцьку капітально відремонтують частину проспекту Соборності
Сьогодні, 06:16
У Китаї чоловік помилково відсидів 27 років за вбивство
Сьогодні, 05:11
Вчителів не тестуватимуть на Covid-19 перед початком навчального року
Сьогодні, 04:46
Двоє футболістів «Волині» захворіли на коронавірус, – ЗМІ
Сьогодні, 03:34
Схожі новини
Поблизу Луцька відремонтують ділянку дороги Поблизу Луцька відремонтують ділянку дороги
02 серпень, 22:49
У Володимирі-Волинському відремонтують військовий гуртожиток У Володимирі-Волинському відремонтують військовий гуртожиток
13 липень, 04:30
Реконструкція приміщення одного з відділень поліції на Волині обійдеться в майже 18 мільйонів Реконструкція приміщення одного з відділень поліції на Волині обійдеться в майже 18 мільйонів
12 липень, 21:45
На Волині капітально відремонтують один з дитсадків На Волині капітально відремонтують один з дитсадків
11 липень, 20:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Для шестирічного хлопчика з Волині терміново шукають донорів крові
Сьогодні, 07:23
 0
У Луцьку капітально відремонтують частину проспекту Соборності
Сьогодні, 06:16
 0
У Китаї чоловік помилково відсидів 27 років за вбивство
Сьогодні, 05:11
 0
Вчителів не тестуватимуть на Covid-19 перед початком навчального року
Сьогодні, 04:46
 0
Двоє футболістів «Волині» захворіли на коронавірус, – ЗМІ
Сьогодні, 03:34
 0
Медіа
відео
1/8