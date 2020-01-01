У Луцьку капітально відремонтують частину проспекту Соборності
Сьогодні, 06:16
У Луцьку проведуть капітальний ремонт проспекту Соборності від перетину з вулицями Чорновола до вулиці Кравчука.
Про це пише ІА «Конкурент».
Передбачають ремонт дорожнього покриття, а також тротуарів та влаштування велодоріжок, нанесення розмітки та встановлення знаків. Виконати роботи планують до кінця 2021 року.
Аукціон провели 7 серпня. Претендентів було два: ТзОВ «Луцькавтодор-сервіс» та ТОВ «ІДЕЯ».
Підприємство «Луцькавтодор-сервіс» запропонувало меншу ціну – 19 мільйонів 132,7 тис. гривень. Початкова ціна була трішки більше, аніж 20 мільйонів гривень.
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Про це пише ІА «Конкурент».
Передбачають ремонт дорожнього покриття, а також тротуарів та влаштування велодоріжок, нанесення розмітки та встановлення знаків. Виконати роботи планують до кінця 2021 року.
Аукціон провели 7 серпня. Претендентів було два: ТзОВ «Луцькавтодор-сервіс» та ТОВ «ІДЕЯ».
Підприємство «Луцькавтодор-сервіс» запропонувало меншу ціну – 19 мільйонів 132,7 тис. гривень. Початкова ціна була трішки більше, аніж 20 мільйонів гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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