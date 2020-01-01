У Луцьку капітально відремонтують частину проспекту Соборності





Про це пише



Передбачають ремонт дорожнього покриття, а також тротуарів та влаштування велодоріжок, нанесення розмітки та встановлення знаків. Виконати роботи планують до кінця 2021 року.



Аукціон провели 7 серпня. Претендентів було два: ТзОВ «Луцькавтодор-сервіс» та ТОВ «ІДЕЯ».



Підприємство «Луцькавтодор-сервіс» запропонувало меншу ціну – 19 мільйонів 132,7 тис. гривень. Початкова ціна була трішки більше, аніж 20 мільйонів гривень.

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