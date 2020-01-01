Виконувач повноважень Луцького міського голови захворів на коронавірус

Григорій Пустовіт захворів на коронавірус.



Починаючи з неділі, 2 серпня, він перебуває на самоізоляції. Про це Григорій Пустовіт написав на своїй сторінці у



"Робота публічної особи в період карантину передбачає певний ризик. Звичайно, всі повинні дотримуватися дієвих карантинних вимог, але буває по-різному. Людина проситься на прийом, бо для неї це надважливо. Бувають випадки, коли приймаєш людину, вона заходить в кабінет, знімає маску, бо в масці їй не комфортно і мусиш вислухати і допомогти лучанину, який ігнорує карантинні обмеження. Бувають і взагалі непередбачувані випадки, коли ті ж підприємці з Центрального ринку 28 липня увірвались у міську раду і по суті 5 годин, порушуючи всі можливі карантинні норми, не дотримуючись соціальних дистанцій, багато хто будучи взагалі без масок та без дотримання соціальної дистанції на очах в десятків правоохоронців кричали і творили все, що хотіли, називаючи це діалогом. Але я не про це.



Так сталося, що і мене не оминув COVID-19. Де це відбулось і коли це сталось, мені достеменно невідомо, однак, допускаю що найбільш ймовірно, що я інфікувався під час пікетування міської ради підприємцями з Центрального ринку. Разом з тим нікого не хочу звинувачувати. Раз захворів, винен сам. Думаю, що відтепер працівники міської ради зрозуміють чому я жорстко вимагав від них дотримання масочного режиму та інших обмежувальних карантинних заходів і сам у першу чергу їх дотримувався. Це були заходи нашої спільної безпеки.



Додатково повідомляю, що з неділі 02 серпня я перебуваю на самоізоляції.



Вірю, що дотримуючись дієвих карантинних обмежень, а саме носіння масок в транспорті, приміщеннях, закладах торгівлі та на ринках, дотримуючись соціальної дистанції та особистої гігієни, ми зможемо зменшити кількість захворювань і в кінцевому результаті перемогти цю хворобу!", - йдеться в дописі.

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