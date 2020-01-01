Виконувач повноважень Луцького міського голови захворів на коронавірус
Сьогодні, 11:10
Виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт захворів на коронавірус.
Починаючи з неділі, 2 серпня, він перебуває на самоізоляції. Про це Григорій Пустовіт написав на своїй сторінці у facebook.
"Робота публічної особи в період карантину передбачає певний ризик. Звичайно, всі повинні дотримуватися дієвих карантинних вимог, але буває по-різному. Людина проситься на прийом, бо для неї це надважливо. Бувають випадки, коли приймаєш людину, вона заходить в кабінет, знімає маску, бо в масці їй не комфортно і мусиш вислухати і допомогти лучанину, який ігнорує карантинні обмеження. Бувають і взагалі непередбачувані випадки, коли ті ж підприємці з Центрального ринку 28 липня увірвались у міську раду і по суті 5 годин, порушуючи всі можливі карантинні норми, не дотримуючись соціальних дистанцій, багато хто будучи взагалі без масок та без дотримання соціальної дистанції на очах в десятків правоохоронців кричали і творили все, що хотіли, називаючи це діалогом. Але я не про це.
Так сталося, що і мене не оминув COVID-19. Де це відбулось і коли це сталось, мені достеменно невідомо, однак, допускаю що найбільш ймовірно, що я інфікувався під час пікетування міської ради підприємцями з Центрального ринку. Разом з тим нікого не хочу звинувачувати. Раз захворів, винен сам. Думаю, що відтепер працівники міської ради зрозуміють чому я жорстко вимагав від них дотримання масочного режиму та інших обмежувальних карантинних заходів і сам у першу чергу їх дотримувався. Це були заходи нашої спільної безпеки.
Додатково повідомляю, що з неділі 02 серпня я перебуваю на самоізоляції.
Вірю, що дотримуючись дієвих карантинних обмежень, а саме носіння масок в транспорті, приміщеннях, закладах торгівлі та на ринках, дотримуючись соціальної дистанції та особистої гігієни, ми зможемо зменшити кількість захворювань і в кінцевому результаті перемогти цю хворобу!", - йдеться в дописі.
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Починаючи з неділі, 2 серпня, він перебуває на самоізоляції. Про це Григорій Пустовіт написав на своїй сторінці у facebook.
"Робота публічної особи в період карантину передбачає певний ризик. Звичайно, всі повинні дотримуватися дієвих карантинних вимог, але буває по-різному. Людина проситься на прийом, бо для неї це надважливо. Бувають випадки, коли приймаєш людину, вона заходить в кабінет, знімає маску, бо в масці їй не комфортно і мусиш вислухати і допомогти лучанину, який ігнорує карантинні обмеження. Бувають і взагалі непередбачувані випадки, коли ті ж підприємці з Центрального ринку 28 липня увірвались у міську раду і по суті 5 годин, порушуючи всі можливі карантинні норми, не дотримуючись соціальних дистанцій, багато хто будучи взагалі без масок та без дотримання соціальної дистанції на очах в десятків правоохоронців кричали і творили все, що хотіли, називаючи це діалогом. Але я не про це.
Так сталося, що і мене не оминув COVID-19. Де це відбулось і коли це сталось, мені достеменно невідомо, однак, допускаю що найбільш ймовірно, що я інфікувався під час пікетування міської ради підприємцями з Центрального ринку. Разом з тим нікого не хочу звинувачувати. Раз захворів, винен сам. Думаю, що відтепер працівники міської ради зрозуміють чому я жорстко вимагав від них дотримання масочного режиму та інших обмежувальних карантинних заходів і сам у першу чергу їх дотримувався. Це були заходи нашої спільної безпеки.
Додатково повідомляю, що з неділі 02 серпня я перебуваю на самоізоляції.
Вірю, що дотримуючись дієвих карантинних обмежень, а саме носіння масок в транспорті, приміщеннях, закладах торгівлі та на ринках, дотримуючись соціальної дистанції та особистої гігієни, ми зможемо зменшити кількість захворювань і в кінцевому результаті перемогти цю хворобу!", - йдеться в дописі.
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Коментарі 3
Цікаво, а чи буде поліція РЕАЛЬНО контролювати самоізоляцію псевдомера, його псевдозаступників, псевдорадника, і головне - Сиротинської???
Та це усе брехня, таке відчуття що всі хочуть на корону захворіти. Скажіть де ці люди зараз 4500 тисяч. Усі відпочивають усі п'ють, усі гкляють, все відчинено. Молодці) думвю за місяць жалкувати будете.
Ніякий не виконувач, а зухвалий самозванець-маріонетка.
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